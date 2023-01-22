Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere nakit yardımı sağlayacak. Peki destekten nasıl faydalanılır? Şartları nedir? Ne kadar nakit verilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
22 Ocak 2023 - 11:15
İhtiyaç sahibi aileler bu yılı rahat geçirecek! Bir kereye mahsus 15.000 TL yüzbinlerce kişiye ödenecek! Bakanlık şartları açıkladı
Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteklerini çoğaltıyor. Peki ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak desteğin detayları nedir? Tüm detaylar haberimizde.
YAŞAM
22 Ocak 2023 - 11:15