İhtiyaç sahibi aileler bu yılı rahat geçirecek! Bir kereye mahsus 15.000 TL yüzbinlerce kişiye ödenecek! Bakanlık şartları açıkladı







AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI NAKİT DESTEĞİ







BAKANLIK DESTEĞİ BAŞVURULARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere nakit yardımı sağlayacak. Peki destekten nasıl faydalanılır? Şartları nedir? Ne kadar nakit verilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere toplamda 15 bin TL nakit yardımı yapacak. İhtiyacı olan ailelere her ay düzenli olarak 1.250 TL nakit yardımı sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekten kamu çalışanları, muhtarlar ve noter yararlanamayacak. Başvuru yapan ailelerin hane içindeki kişi sayıları göz önünde bulundurularak başvuruları değerlendirilecek.Dar gelirli aileler için sağlanacak nakit desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile girdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasını açtıktan sonra sosyal desteğe başvuru yapılabilecek.