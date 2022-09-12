İhtiyaç sahibi aileler için resmi açıklama geldi! Bu yardıma başvuran 900 TL parayı PTT'den alıyor!







PTT "Destek Paketi" başvuruları nasıl yapılıyor?







PTT para yardımından kimler yararlanabiliyor?

Başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?

PTT yardım parasının yatıp yatmadığı nasıl öğrenilir?

İhtiyaç sahibi ve çocuklu ailelere yönelik destek paketlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bizzat yürütüyor. Bakanlık tarafından yapılan yardımların ardından bir yeni destek yardımı haberi de PTT'den geldi. PTT, "Destek Paketi" ismini verdiği sosyal yardım ödemesiyle dar gelire sahip olan ve çocuklu ailelere yardım eli uzatmaya hazırlanıyor. PTT'nin yeni projesi destek yardım paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen sosyal yardım projelerine benziyor. Bakanlık tarafından yapılan yardımlar yılda bir veya iki kere yapılırken, PTT'nin yeni destek yardımı sadece senede 1 kere uygulanacak. PTT, yeni destek paketi doğrultusunda, dar gelire sahip ve çocuklu ailelere 900 TL sosyal yardım ödeneği yapacak.Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de belediyelerin aracılığıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara pek çok destek yardımı yapılıyor. Söz konusu yardımlara bir yenisini ekleyen ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatan PTT ise yeni destek paketiyle ihtiyaç sahiplerine 900 TL ödeme yapacak. Bu sayede ihtiyaç sahibi ve çocuklu ailelerin bir nebze de olsa rahatlaması hedefleniyor. PTT tarafından düzenlenen destek paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. Başvuru sahipleri T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, başvurularım kısmından destek paketi başvurularına dair tüm gelişmeleri takip edebilecekler.PTT tarafından yapılan söz konusu yardımdan muhtaçlık belgesi olan ve çocuk sahibi aileler yararlanabilmekte. Söz konusu yardımı almaya hak kazanan vatandaşların ödemeleri e-Devlet'te belirtilen hesaba veya PTT hesabına yatırılmaktadır.E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçları maksimum 7 iş günü içerisinde açıklanmaktadır.PTT yardım paketi başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerinin yapılıp yapılmadığını öğrenmek için; 444 1 788 numaralı PTT çağrı merkezini arayabilir. Bu numarayı aradıktan sonra T.C kimlik numarası vererek adınıza yapılmış herhangi bir sosyal yardım ödeneği olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.