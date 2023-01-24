









700 TL'LİK GIDA YARDIMI







İhtiyaç sahibi aileler sakın kaçırmayın! 700 TL gıda yardımı verilecek: Başvuranlar hemen alacak! Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 700 TL gıda yardımı yapılacak. ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumdaki ailelere devlet tarafından 700 TL para yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başlattığı bu ödemeler gıda yardımı olarak verilecek. İşte diğer detaylar...Artan enflasyon, gıda fiyatları, yüksek rakamlar nedeniyle vatandaş oldukça zor günler geçirmekteydi. Devlet bu açıdan geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara gıda yardımı yapmaya hazırlanıyor. Daha önceleri de verilen gıda yardımları Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki defa veriyor. Bu ödemeler ile zorluk çeken vatandaş bir nebze olsun rahatlatılmaya çalışılıyor.700 TL'lik gıda yardımını alabilmek için muhtaç sahibi olmanız ve gelirinizin belli bir seviyenin altında olması gerekmektedir. 700 TL'lik gıda yardımına başvuruda bulunabilmek için e devlet sistemine giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz. Geçim mücadelesinde bir çok vatandaşın kurtarıcı olan gıda yardımlarından bulunduğunuz ildeki en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu'na giderek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınız onaylandığı taktirde yılda iki kez gıda yardımı alacaksınız. Başvuruda bulunabilmek için muhtaçlık belgesinin olması gerekmektedir. Başvuranın gelir seviyesinin belirli bir seviyenin altında olması gerekir. Gıda Yardım başvurusu için size verilen ve e devlet sistemi üzerinden çıkan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.