Finans
07 Şubat 2023 - 16:30

İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin TL yardım ödenecek! Tek bir şartı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoksul vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Bakanlık, sosyal yardım destekleri ile ilgili ödenek kapsamında dar gelirli hanelere 3 bin TL nakdi yardımda bulunuyor. Başvuru koşulları açıklandı.

Finans
07 Şubat 2023 - 16:30
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İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin TL yardım ödenecek! Tek bir şartı var
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan herkese sosyal yardım ödemeye devam edecek. Bakanlık, dar gelirlilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlar yapıyor. Kişi başına hesaplanan gelire göre saniyeler içinde yapılan ödemeler aylık düzenli olarak bazen bir defa olmak üzere hesabınıza yüklenebilir. Yeterli geliriniz yoksa aile departmanına başvurarak hemen para alabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son dakika sosyal yardım desteği hakkında duyurusu az önce yapıldı. Bakanlık tarafından sağlanan Sosyal Yardım Yardımları, gelir düzeyi düşük, maddi durumu düşük ve ihtiyacı olan herkese verilmektedir. Bakanlığın son dakika açıklamasına göre ihtiyaç sahipleri, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla başvuruda bulunarak bakanlığın sosyal yardımlarından yararlanabilecek. Aile Destek Birimi'ne ödeme yapmak isteyenler, başvuru formunun doldurulması sonrası 10 gün içerisinde ödemelerini alabilirler. Peki, bakanlık hangi sosyal yardımı sağlıyor?



İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin TL yardım ödenecek

GELİR DURUMUNA GÖRE HESAPLAMA YAPILIYOR

Aile Bakanlığı'ndan sosyal destek alabilmek için gelir durumu çok önemlidir Hane halkının kişi başına düşen geliri asgari ücret tavanının üçte birinden az ise, yardım için Aile Bakanlığı'na başvurmaları gerekir. Başvuru sırasında haneden bir kişinin başvurusunu değerlendirmeye alınıyor. Bu nedenle aynı haneden sadece bir kişinin başvurması yeterlidir. Başvuru değerlendirmesi yaklaşık 10 gün sürer. Bu, bugün başvuran herkesin ilk ödemesini Şubat ayında alacağı anlamına gelir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sosyal destek konusunda yardım başvurusunda bulunabilmenin temel şartı, hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte biri kısmından az olmasıdır. Bu gereksinimi karşılayanlar, gerektiği kadar destek alacaktır. Bu yardım paralarından bazıları tekrarlanırken, diğerleri tek seferliktir.

Mavi kart, düzenli bir geliri olmayanların diğer şartlarından biridir. Tabii ki, engelli yardımı alan kişilerin de bir engelli sağlık sertifikası olması gerekir.

Aile Bakanlığı sosyal yardım yardımları için başvurular e-devlet üzerinden veya Aile Bakanlığına bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabilir. Başvuru için e-Devlet numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterlidir. Doğrudan başvurmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da başvurabilirler.

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