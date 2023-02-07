Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan herkese sosyal yardım ödemeye devam edecek. Bakanlık, dar gelirlilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlar yapıyor. Kişi başına hesaplanan gelire göre saniyeler içinde yapılan ödemeler aylık düzenli olarak bazen bir defa olmak üzere hesabınıza yüklenebilir. Yeterli geliriniz yoksa aile departmanına başvurarak hemen para alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son dakika sosyal yardım desteği hakkında duyurusu az önce yapıldı. Bakanlık tarafından sağlanan Sosyal Yardım Yardımları, gelir düzeyi düşük, maddi durumu düşük ve ihtiyacı olan herkese verilmektedir. Bakanlığın son dakika açıklamasına göre ihtiyaç sahipleri, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla başvuruda bulunarak bakanlığın sosyal yardımlarından yararlanabilecek. Aile Destek Birimi'ne ödeme yapmak isteyenler, başvuru formunun doldurulması sonrası 10 gün içerisinde ödemelerini alabilirler. Peki, bakanlık hangi sosyal yardımı sağlıyor?
Finans
07 Şubat 2023 - 16:30
İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin TL yardım ödenecek! Tek bir şartı var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoksul vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Bakanlık, sosyal yardım destekleri ile ilgili ödenek kapsamında dar gelirli hanelere 3 bin TL nakdi yardımda bulunuyor. Başvuru koşulları açıklandı.
Finans
07 Şubat 2023 - 16:30