İhtiyaç sahibi ailelere devletten büyük destek! 15 bin TL kira yardımı yapılacak: Listede iliniz var mı öğrenin!











Kira Yardımı Kime Yapılacak?

Kira yardımı ödemeleri belediyeler tarafından hak eden ailelere verilirken, devlet kira yardımı da büyük ilgi görüyor. Bu maddi destekler, kiracı olup aynı zamanda maddi olarak zor durumda olan ailelere sağlanıyor. Kira yardımı almaya hak kazanan ailelerin aldıkları kira yardımı miktarı ise şehirlere göre değişiyor. Özellikle büyük şehirlerde kiralar oldukça yüksek dolayısıyla kira yardımının da aynı şekilde daha fazla olması gerekiyor.









Bakanlık Her Şehir İçin Farklı Ödeme Yapacak

Enflasyon oranlarındaki artış nedeniyle alım gücü giderek zorlaşan dar gelirlilere ,15.000 ve 18.000 TL tutarında kira yardımı yapılacak.Kira yardımı olarak illere göre farklı miktarlarda ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan kira yardımı programı kapsamında şehirlere yapılacak ödemeler de kamuoyuna duyuruldu; Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1.150 TL'ye kadar, Adana, Bursa, Antalya ve Konya: 1.085 TL'ye kadar Erzurum, Eskişehir, Sakarya ve Mersin'de 995 TL'ye kadar Çanakkale, Tokat ve Zonguldak 905 TL'ye kadar Şırnak, Düzce ve Yozgat'ta 810 TL ve üzeri. Bingöl ve Bolu'da ise 715 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak. Bakanlık tarafından sunulan kira desteği miktarının 1.500 TL'ye kadar ulaştığı bildirildi. Bir yıl boyunca ödenecek olan bu destek karşılığında bireyler büyük şehirlerde 1500 TL kira yardımı alacak ve bu da yıl boyunca toplamda 18.000 TL olacak.