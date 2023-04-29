İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardım süreci başlatılıyor!







MİKTAR VE SEVKİYAT







UYGULAMA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan yoksul ailelere ısınmak için kömür yardımı yapma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda devlet ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarının belirlediği şekilde ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ailelere kömür yardımı yapılacaktır.Türkiye geneli tüm il ve ilçelere dağıtılan toplam kömür miktarı; bu yerlerde dağıtımı yapılacak olan kömürün miktarı aile başına düşen kömür miktarı, yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi aile sayısı, yerel iklim koşulları ve kömürün geçmiş yıllar ve kalorifik değeri, afet, acil durumlar göz önüne alınarak belirlenirken söz konusu işlemler Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nca gerçekleştirilir.Karneli kömür, yararlanıcının ailesinin ısınma ihtiyacını karşılamak dışında tasarrufa tabi değildir. Kararname hükümleri çerçevesinde ailenin ihtiyacına göre kömür dağıtımları yapılacak. Bu karara istinaden, Türkiye Kömür İşletmeleri Müdürlüğü (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü İşletmeleri (TTK) tarafından oluşturulan program kapsamında, vakıf ve vakfın belirleyeceği ailelere doğrudan kömür ikmali yapılacak.Belirlenen dağıtım planına göre sevkiyat planı oluşturulur. Karar kapsamında TKİ ve TTK tarafından dağıtılan kömür, öncelikle faaliyet gösterdikleri sahalardan gelecek. Çalıştığı ocakta yoksa teknik şartnameye göre kesip yapar. TKİ ve TTK tarafından tedarik edilen kömürün taşınmasına öncelik verilmesi için TKİ ile TTK ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin arasında protokol imzalanabilir. Protokolün imzalanması halinde TCDD Taşımacılık AŞ kömürün hem eksiksiz hem de zamanında teslimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak zorunda kalacak. Kömür teslimine ilişkin vergi ve harçların (KDV dahil) TKİ ve TTK'nın ödeyeceği belirtilirken Bakanlık adına vakıf tarafından belirlenen kömür bedeli hesapları doğrudan ihtiyaç sahibi hanelere gönderilir.