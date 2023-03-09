İhtiyaç sahibi asgari ücretlilere görülmemiş destek! 7500 TL'lik yardım için bu şartı taşımanız gerekiyor







ASGARİ ÜCRETLİYE DEV YARDIM! 7500 TL YARDIM VERİLECEK!







Maliye Bakanlığı ve Aile Bakanlığı, yeni bir kampanya başlatarak desteklerini sürdürüyorlar. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar toplamda 7500 TL'lik bir yardım paketi alabilecekler.Başvuru kriterleriyle ilgili olarak, asgari ücret alan vatandaşların hane başına düşen gelirlerinin asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekiyor. Bu kritere uyan kişiler, destek ödemelerinden yararlanabilecekler. Ayrıca, ailelere verilecek destek ödemeleri de değişkenlik gösteriyor. Bu ödemeler, 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor ve anaokuluna giden çocukları olan aileler için 450 TL ile 650 TL arasında bir destek ödemesi sunulacak.