Maliye Bakanlığı ve Aile Bakanlığı, yeni bir kampanya başlatarak desteklerini sürdürüyorlar. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar toplamda 7500 TL'lik bir yardım paketi alabilecekler.
Finans
09 Mart 2023 - 20:00
İhtiyaç sahibi asgari ücretlilere görülmemiş destek! 7500 TL'lik yardım için bu şartı taşımanız gerekiyor
Aile Bakanlığı, asgari ücretli vatandaşlara yönelik yardımların artarak devam edeceğini açıkladı. Dar gelirli ailelere yapılan desteklerin miktarı ise 7500 TL olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardımların 2023 yılında da devam edeceği ve zam yapıldığı bildirildi.
Finans
09 Mart 2023 - 20:00