Finans
09 Mart 2023 - 20:00

İhtiyaç sahibi asgari ücretlilere görülmemiş destek! 7500 TL'lik yardım için bu şartı taşımanız gerekiyor

Aile Bakanlığı, asgari ücretli vatandaşlara yönelik yardımların artarak devam edeceğini açıkladı. Dar gelirli ailelere yapılan desteklerin miktarı ise 7500 TL olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardımların 2023 yılında da devam edeceği ve zam yapıldığı bildirildi.

Finans
09 Mart 2023 - 20:00
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İhtiyaç sahibi asgari ücretlilere görülmemiş destek! 7500 TL'lik yardım için bu şartı taşımanız gerekiyor
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Maliye Bakanlığı ve Aile Bakanlığı, yeni bir kampanya başlatarak desteklerini sürdürüyorlar. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar toplamda 7500 TL'lik bir yardım paketi alabilecekler.

ASGARİ ÜCRETLİYE DEV YARDIM! 7500 TL YARDIM VERİLECEK!

Başvuru kriterleriyle ilgili olarak, asgari ücret alan vatandaşların hane başına düşen gelirlerinin asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekiyor. Bu kritere uyan kişiler, destek ödemelerinden yararlanabilecekler. Ayrıca, ailelere verilecek destek ödemeleri de değişkenlik gösteriyor. Bu ödemeler, 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor ve anaokuluna giden çocukları olan aileler için 450 TL ile 650 TL arasında bir destek ödemesi sunulacak.



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