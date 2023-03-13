İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere bayram! Başvuranın hesabına 2.329 TL yatırılıyor













Çocuklu ailelere devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni yardım kampanyası, çocuklu ailelere destek olmayı amaçlamaktadır. Bu kampanya çerçevesinde PTT aracılığıyla çocuklu ailelere toplamda 2.329 TL ödeme yapılacak. Bu yardımın amacı, ailelere ekonomik destek sağlamak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır.. Kadınlar için birçok sektörde destek sağlanırken, anneler de doğum ve çocukları için devlet desteklerinden faydalanabiliyor. Bu destekler arasında çocuk yardımı, doğum yardımı, aşı yardımı, yarı zamanlı çalışma ve süt, emzirme yardımları da bulunuyor. PTT aracılığı ile verilecek olan bu yardımın amacı da çocuklu ailelerin finansal açıdan rahatlamasını sağlamak.Çocuklu ailelere verilecek olan bu yardımın detaylarına bakacak olursak, anaokulu yaşında çocuğu olanlardan liseye kadar birçok çocuklu aileye toplamda 3.295 TL yardım yapılacak. Okul öncesi çocuğu olan ailelere 2.059 TL, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin ailelerine 3.090 TL, lisede okuyan öğrencilerin ailelerine ise 3.295 TL ödeme yapılacak. Üniversite çağındaki öğrencilerin ailelerine ise toplamda 3.708 TL ödeme yapılacak.Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınacak ve ödemelerin nereye yatırılacağı ve nasıl olacağı henüz netleşmemiş durumda. Ancak başvuruların hızlı şekilde gerçekleştirilmesi önemli. E-devlet üzerinden de çocuk parası yardımına başvuru yapılabileceği belirtiliyor. 2023 senesinde devlet yardım ödemelerinin kesintisiz şekilde ailelere ulaştırılması hedefleniyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanan ödemeler için Ocak ayından itibaren çalışmalar başlatılmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ödemelerin çocuk başına farklılık göstereceğini belirtiyor.