















DEVLETTEN ÇOCUKLU AİLELERE YARDIM

İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yeni ödeme kapısı: Başvurular açıldı. Devlet vatandaşın elini tutmaya devam ediyor. Ekonomik olarak zorluk çeken, geçim derdi olan vatandaşa yeni bir kapı daha açıyor. Yeni ödeme planı duyuruldu. Çocuklu aileler faydalanacak. Devlet çocuklu aileler için yardım ödemeleri yapıyor. Bir, iki ve üç çocuğu olanlara verilecek olan ödemelerin detayları ve başvuru koşulları merak ediliyor. Hepsi haberimizde...Devlet geçinmekte zorluk çeken çocuklu ailelerin sesini duyurdu. Yine bir yardım kapısı araladı. Bu yıl yardımların sonu gelmek bilmiyor. Devlet vatandaşın yanında yer almaya çalışıyor. Şimdi de çocuklu ailelere yardım ödemesi yapılacak. Bu ödemelerin detayları ve kimlere verilecek merak ediliyor. Tüm ayrıntıları haberimizde yazıyor olacağız. İşte o ayrıntılar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğu olan ailelere yardım edecek. Bir, iki ve üç çocuk sahibi ailelere yapılacak yardım ödemeleri merak ediliyor. 500,600 ve 700 TL'ye kadar yükselecek bu ödemeler nasıl alınacak, başvurular nereye yapılacak? Başvuru için e devlet ekranını kullanmanız gerekmektedir. E devlet üzerinden yapabildiğiniz gibi bulunduğunuz ildeki en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yeni doğum yapan anneler ise Aile Bakanlığı resmi sitesinden başvuruda bulunabilirler. İl Müdürlükleri ve Kaymakamlıklar üzerinden de başvurular alınacak. Bu yardıma başvurabilmek için şartlar ise şu şekilde: Çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı çıkartılmış olması gerekmektedir. Kimlik kartından sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çocuk yardım başvuru dilekçesi doldurulur ve kuruma verilir. Başvuru için gerekli koşullar sadece bu kadardır.