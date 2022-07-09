İhtiyaç Sahibi Olan Vatandaşlara müjdeli haber! PTT Üzerinden Nakit Desteği İmkanı Sunuluyor! İşte detaylar ve şartlar...

PTT ile Aktif Bank'ın ortaklığı sonucu acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vade ile kredi imkanı sunulacağı duyuruldu. Peki bu kredinin başvuru şartları nelerdir? Kredi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT kredi başvurusu nasıl yapılırAktif Bank ve PTT'nin ortaklığı sonucu müşterilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli hızlı kredi imkanı sunuluyor. İhtiyaç sahibi olan insanlar bankaya gitmeden işlemlerini yapabiliyor. PTT şubesine giderek kimlik kartınız ile başvuru yapabilir ve bir saat içinde şubeden başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT'ye giderek ya da banka üzerinden mesaj göndererek bu krediye başvuru yapabiliyor.
Başvuru yapmak için mesaj atan vatandaşların PTT yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazdıktan sonra 3050'ye mesaj göndermeleri gerekiyor. Kısa mesaj yoluyla başvuru sonucu vatandaşa bildiriliyor. Bahsi geçen ihtiyaç kredisi 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak sunuluyor. Vatandaşlar 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilecekler.