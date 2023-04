İhtiyaç sahipleri acele etsin! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: 3750 TL her aileye yardım ödenecek!

15 BİN TL NAKİT DESTEĞİ











Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyaları sayesinde birçok aileye destek veriliyor. E-devlet aracılığıyla yapılan başvurular sonrasında düzenli bir şekilde ödeme almak da mümkün. Bu ödemelerin yapılması için çeşitli detaylar da bulunuyor ve başvuru sahiplerine 15.000 TL'lik ödeme sağlanıyor. E-devlet üzerinden başvuru yaparak, bu yardımlardan faydalanmak mümkündür. tüm detaylar haberimizde...Ailelere yönelik nakdi destekle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Haziran 2022 ile Mayıs 2023 arasındaki 12 aylık süre boyunca, ailelere 15.000 TL'lik nakdi destek sağlanacak. Başvurular, her an E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek ve başvuru esnasında hane içindeki kişi sayısı ve gelir bilgileri gibi bilgiler talep edilecektir. Özellikle, başvuru yapan kişilerin doğru bilgileri vermesi gerekmektedir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her aileye destek sağlama programı yürütmektedir. Özellikle ihtiyaç sahibi olan ailelere, aylık düzenli olarak verilen destekler bulunmaktadır. Bu destekler, ₺950 ile 1250 lira arasında değişmektedir. Program, Haziran ayına kadar devam edecek ve ailelere en fazla aylık 3750 lira destek verilecektir.