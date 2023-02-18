İhtiyaç sahipleri bu haber size! Bakanlık 1250 TL nakdi yardım yapıyor: Almak için bu şartlara uymanız gerek!







BAKAN DERYA YANIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI!







ŞUBAT AYINDA AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE HESAPLARDA OLACAK?

AİLE DESTEK YARDIM ÖDEMESİ 2023 KAÇ TL OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Paketi ile birlikte her ay banka hesaplarına 850 TL - 1250 TL aralığında bakanlık tarafından destek ödemesi gerçekleştirilmektedir. Destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar bu günlerde Aile Destek ödemeleri ne zaman gerçekleşecek? sorusunu sormaktadır. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara Aile Bakanlığı nakit destek sunuyor. Hanenin kazancıyla birlikte değişkenlik gösteren tutarlar 850 TL - 1250 TL aralığında değişmektedir. Peki, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Destek ödemeleri yatırıldı mı? İşte detaylar... Aile Bakanlığı 1250 TL'yi her ay ardı ardına hesaplara yatırmaktadır. Yeni ay ödemeleri ne zaman gerçekleşecek?Bakan Derya Yanık, "Dezavantajlı bir duruma sahip bireylere birçok hizmet ve sosyal yardım modelleriyle beraber destek sağlamaktayız. Ocak ayı memur maaş katsayısında yaşanan yeni düzenlemenin ardından sosyal hizmet modelleri kapsamında bulunan yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üstü engelli aylığı 2.392 TL'ye, evde bakım yardımı 4.336 TL'ye ve sosyal ekonomik destek de 3.038 TL'ye yükselmiştir. Yapılan yeni düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir biçimde hak sahiplerimizin banka hesaplarına ödeyeceğiz. Sözlerini söyledi.Bakan Derya Yanık, Ocak ayının birinci haftası gerçekleşen Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini de öne alarak 29 Aralık Perşembe ödeme almakta olan vatandaşların banka hesaplarına ödediklerini söylemişti. Şubat ayı aile destek paketi ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz resmi bir duyuruda bulunulmadı. Bakanlık tarafından kısa süre içerisinde açıklama yapılacaktır...Aile Destek yardımı ödemelerinin, asgari ücrete yapılan artıştan sonra yükselip yükselmeyeceği araştırılıyor. Bakanlık ödeme tutarını geride bıraktığımız aylarda 850 TL - 1250 TL olarak duyurmuştu. Aile Destek Programı ödemelerinin bu yıl ne kadar olacağı hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde ilgili konunun duyurusu yapılacaktır.