İhtiyaç sahipleri bu haber size! Bakanlık 1250 TL nakdi yardım yapıyor: Almak için bu şartlara uymanız gerek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Paketi ile birlikte her ay banka hesaplarına 850 TL - 1250 TL aralığında bakanlık tarafından destek ödemesi gerçekleştirilmektedir. Destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar bu günlerde Aile Destek ödemeleri ne zaman gerçekleşecek? sorusunu sormaktadır. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara Aile Bakanlığı nakit destek sunuyor. Hanenin kazancıyla birlikte değişkenlik gösteren tutarlar 850 TL - 1250 TL aralığında değişmektedir. Peki, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Destek ödemeleri yatırıldı mı? İşte detaylar... Aile Bakanlığı 1250 TL'yi her ay ardı ardına hesaplara yatırmaktadır. Yeni ay ödemeleri ne zaman gerçekleşecek?
BAKAN DERYA YANIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Bakan Derya Yanık, "Dezavantajlı bir duruma sahip bireylere birçok hizmet ve sosyal yardım modelleriyle beraber destek sağlamaktayız. Ocak ayı memur maaş katsayısında yaşanan yeni düzenlemenin ardından sosyal hizmet modelleri kapsamında bulunan yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üstü engelli aylığı 2.392 TL'ye, evde bakım yardımı 4.336 TL'ye ve sosyal ekonomik destek de 3.038 TL'ye yükselmiştir. Yapılan yeni düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir biçimde hak sahiplerimizin banka hesaplarına ödeyeceğiz. Sözlerini söyledi.