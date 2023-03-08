İhtiyaç sahipleri dikkat! 30 Nisan'a kadar başvuranların borcu silinecek













Armağan Çağlayan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6 kişilik mitinge katılması konusunda ortada kaldığına dair bir paylaşım yaptığı anlaşılıyor. Ayrıca bu paylaşımın İYİ Parti liderinin son zamanlarda yaptığı sert açıklamalara bir tepki olarak geldiği belirtiliyor. Bugün yapılacak olan Millet İttifakı toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmayacağı açıklanmıştı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaretinin ardından Akşener'in toplantıya katılacağı duyuruldu. Bunun üzerine ünlü sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olan Ersan Şen'e oldu.,.Adamla bir görüşselerdi bari" ifadelerini kullandı ve "Yalnız karambole geldi. Hala Ali Koç beni aramadı. Forvet olacaktım. Ben de Ersan Şen gibi ortada kaldım" dedi. Çağlayan'ın takipçileri ise bu paylaşıma çeşitli yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdiler.