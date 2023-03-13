İhtiyaç sahipleri dikkat! Bu şartları taşırsanız devlet 1.100 TL yardım yapacak!













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için hane başına 1.100 TL sosyal yardım ödemesi yapacak. Bu destek, 12 ay süreyle devam edecek ve milyonlarca aileye ulaşacak. Kimlerin bu yardımdan yararlanabileceğini öğrenmek için T.C. Kimlik NO ile sorgulama yapabilirsiniz. Başvuru işlemleri için ise e-devlet platformu üzerinden başvuruda bulunabilir ve PTT şubelerinden veya Ziraat Bankası hesaplarından ödeme alabilirsiniz. Aile Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri için belirli şartlar koymuştur. Bu şartlara uygun olan dar gelirli aileler, hane başına 1.100 TL yardım alabilirler. Yardım ödemeleri, hanelerin gelir durumuna göre belirlenir, dolayısıyla gelir düzeyiniz ne kadar düşükse, yardım alma olasılığınız o kadar yüksek olur.Sosyal yardım başvuruları için Aile Bakanlığı, 2 farklı yöntem sunmaktadır. İlk yöntem, e-devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yaparak başvuru formunu doldurmaktır. Doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz halinde, PTT aracılığıyla yardım ödemenizi alabilirsiniz. Diğer bir başvuru yöntemi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılan başvurulardır. Bu yöntemle başvurular, ikamet ettiğiniz adresteki vakfa T.C. Kimlik kartınız ile birlikte yapılabilir. Aile Bakanlığı tarafından Mart ayı için planlanan Türkiye Aile Destek paketi ödemeleri, bugün itibariyle başlamıştır. Önceden başvuru yapan hak sahibi aileler, PTT şubelerinden veya Ziraat Bankası hesaplarından ödemelerini alabilirler. Bu sosyal yardım programı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi milyonlarca aileye destek olmaktadır. T.C. Kimlik NO ile sorgulama yaparak, siz de bu yardımdan yararlanma şansınızı değerlendirebilirsiniz.