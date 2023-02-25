Finans
25 Şubat 2023 - 19:15

İhtiyaç sahipleri hemen başvursun: Her ay 3.025 TL karşılıksız ödeme yapılacak! İki şartı var

SGK'dan koşulları sağlayanlara müjde! En az 3000 TL karşılıksız ödeme geliyor! İşte detaylar...

Finans
25 Şubat 2023 - 19:15
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İhtiyaç sahipleri hemen başvursun: Her ay 3.025 TL karşılıksız ödeme yapılacak! İki şartı var
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli koşulları ağlayan herkese en az 3 bin TL tutarında ödeme yapacağını duyurdu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ödemelerin her ay yapılacağını ve detaylı şartların belirlendiğini açıkladı. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı, fakat duyurunun yapılmasıyla birlikte milyonlarca kişi bu fırsatı kaçırmamak için hazırlıklara başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsiz kalan kişilere en az 3.012 TL, en çok 6.025 TL ödeme yapılacak. Özgür Erdursun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son üç yıl içinde en az 600 gün primi olanların 6-8-10 ay boyunca işsizlik maaşı alabileceklerini ve sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini belirtti.



ihtiyaç sahiplerine müjde

KİM NE KADAR SÜRE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLECEK?

SGK uzmanı Erdursun'un açıklamalarına dayanarak, son 3 yıl içinde minimum 600 gün prim dolduran çalışanlar deprem sebebiyle işsiz kalmışsa işsizlik maaşından faydalanabilirler. Prim günü sayısı minimum 600 maksimum 899 arasında olanlar 6 ay, en az 900 en çok 1079 arasında olanlar 8 ay ve son olarak 1080 günden daha fazla olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödemelerinden yararlanma fırsatları olacak. 

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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