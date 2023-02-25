Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli koşulları ağlayan herkese en az 3 bin TL tutarında ödeme yapacağını duyurdu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ödemelerin her ay yapılacağını ve detaylı şartların belirlendiğini açıkladı. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı, fakat duyurunun yapılmasıyla birlikte milyonlarca kişi bu fırsatı kaçırmamak için hazırlıklara başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsiz kalan kişilere en az 3.012 TL, en çok 6.025 TL ödeme yapılacak. Özgür Erdursun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son üç yıl içinde en az 600 gün primi olanların 6-8-10 ay boyunca işsizlik maaşı alabileceklerini ve sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini belirtti.
Finans
25 Şubat 2023 - 19:15
İhtiyaç sahipleri hemen başvursun: Her ay 3.025 TL karşılıksız ödeme yapılacak! İki şartı var
SGK'dan koşulları sağlayanlara müjde! En az 3000 TL karşılıksız ödeme geliyor! İşte detaylar...
Finans
25 Şubat 2023 - 19:15