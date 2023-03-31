İhtiyaç sahipleri hemen başvursun: Tek seferlik 3.030 TL yardım ödenecek: Seçim öncesi yeni yardım kampanyası!

PTT'DEN YARDIM ALMAK İSTEYENLER…













BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

PTT tarafından ihtiyacı olanlara 3 bin 028 lira yarım yapılıyor. Başvurmak isteyenler Tc kimlik numarasının son hanesine göre başvuracak. Tc si 2,4,6,8,10 ile bitenlere müjde geldi.Hükümet tarafından resmen duyurusu yapılan yardıma göre Aile İşleri Bakanlığı çocuklu ailelere 3 bin 295 lira destek ödemesi yapıyor. Başvuracak ailelerin 1,2 ve 3 çocuklu aileler olması gerektiği belirtilirken yardımlar da çocuk sayısına göre veriliyor. E devlet üzerinden başvurular yapılabiliyor. Bakanlık, devletten maddi destek almak isteyenler aileler için başvuruların yapıldığını belirtti. 2023 yılına ait nafaka ödemeler de devam ediyor. Çocuklu ailelerin başvuru yapacağı bu yardım ile ilgili detaylar da belirlendi. İşte detaylar… Bakanlık tarafından Mart Nafakası Ödemesi ile ilgili açıklama geldi. İhtiyaç sahipleri için bakanlık tarafından yardım kampanyaları halen sürüyor. Bu kampanyalardan biri olan ve Aile bakanlığı tarafından veriliyor. Bakanlık tarafından yapılan SED ödemeleri ile ilgili olarak bakan Yanık bir açıklamada bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı SED destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına düşen ekonomik destek miktarı ortalama 2 bin 337 TL'den 3 bin 38 TL'ye çıktı. Koruyucu ailelere yapılan çocuk başına yapılan ödemeler ortalama 3 bin 644 TL'den 4 bin 853 TL'ye yükseltildi" diyerek sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin bu yıl Mart ayında artırılarak banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.SED Destek Ödemelerine başvurular e devlet üzerinden gerçekleşiyor. Sosyal ve ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar e devlet üzerinden başvuru da bulunarak hak sahibi olabiliyor. E devletteki başvuru formu doldurularak başvuru yapmak mümkün. Bu yardımlar SYDV vakıfları ödemeleri olarak yapılıyor. Başvuru için aileler kendi kimlikleri ve çocuklarının kimlikleri ile SYDV gitmesi gerekiyor. Peki 2023 yılı ESD ödemesi ne kadardır? Öğrenim düzeyine göre değişen SED destekleri 2023 yılı için de açıklandı buna göre Okul öncesi çocuklar için 3.090. 00 TL İlkokul çocukları için 3.295,99 TL Ortaokul çocukları için 2.059,99 TL Ortaokul çağında olmayan çocuklar için 3.708,00 TL Yükseköğrenim için 1.648,00 TL Kurumlarda bulunan gençler için olarak belirlendi.Ancak bu ödemelerde her çocuğa verilmiyor bunun için ailelerin ve çocukların belli koşulları sağlaması gerekiyor. Başvuru yapmak için gereken şartlar ise şöyle TC vatandaşı olmak Hanedeki kişi başına düşen gelirin ortalama gelirin 3te 1 inden az olması şartı Çocuğun aile ile birlikte yaşıyor olması şartı Yukarıdaki şartları karşılayan kişilere başvuru değerlendirmesi yapıldıktan sonra ödemelerde yapılıyor.