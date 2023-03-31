İhtiyaç sahipleri hemen başvursun: Tek seferlik 3.030 TL yardım ödenecek: Seçim öncesi yeni yardım kampanyası!

PTT'DEN YARDIM ALMAK İSTEYENLER…
PTT tarafından ihtiyacı olanlara 3 bin 028 lira yarım yapılıyor. Başvurmak isteyenler Tc kimlik numarasının son hanesine göre başvuracak. Tc si 2,4,6,8,10 ile bitenlere müjde geldi.
Hükümet tarafından resmen duyurusu yapılan yardıma göre Aile İşleri Bakanlığı çocuklu ailelere 3 bin 295 lira destek ödemesi yapıyor. Başvuracak ailelerin 1,2 ve 3 çocuklu aileler olması gerektiği belirtilirken yardımlar da çocuk sayısına göre veriliyor. E devlet üzerinden başvurular yapılabiliyor. Bakanlık, devletten maddi destek almak isteyenler aileler için başvuruların yapıldığını belirtti. 2023 yılına ait nafaka ödemeler de devam ediyor. Çocuklu ailelerin başvuru yapacağı bu yardım ile ilgili detaylar da belirlendi. İşte detaylar… Bakanlık tarafından Mart Nafakası Ödemesi ile ilgili açıklama geldi. İhtiyaç sahipleri için bakanlık tarafından yardım kampanyaları halen sürüyor. Bu kampanyalardan biri olan ve Aile bakanlığı tarafından veriliyor. Bakanlık tarafından yapılan SED ödemeleri ile ilgili olarak bakan Yanık bir açıklamada bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı SED destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına düşen ekonomik destek miktarı ortalama 2 bin 337 TL'den 3 bin 38 TL'ye çıktı. Koruyucu ailelere yapılan çocuk başına yapılan ödemeler ortalama 3 bin 644 TL'den 4 bin 853 TL'ye yükseltildi" diyerek sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin bu yıl Mart ayında artırılarak banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.