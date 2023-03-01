İhtiyaç sahipleri hemen başvuru yapsın: Bakanlık 5.000 TL yardım kampanyasını başlattı







İhtiyaç Sahipleri İçin 5.000 TL Nakit Desteği Alma Koşullarının Netleştirilmesi







Dar Gelirli Vatandaşlara Destek İçin 5.000 TL'lik Yeni Sosyal Yardım Ödemesi

Aile Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerine 5.000 TL Nakdi Yardım Yapacağını Açıkladı

3 Gün İçinde 5.000 TL Sosyal Yardım Ödemesi Alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla yeni bir sosyal yardım ödemesi açıkladı. Hükümet, e-devlet üzerinden başvuru yapanlara 5.000 TL nakit destek sağlayacak. Başvuru sahipleri bu ödemeyi 3 gün içinde alacak.Aile Bakanlığı ve PTT, ihtiyaç sahiplerine aylık 5.000 TL yardım yapılması konusunda anlaştı. Bu nakdi desteğe hak kazanabilmek için hane başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Başvuru işlemleri e-devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabilir.Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve devamlı düşen alım gücü, özellikle dar gelirli ve ihtiyacı olan kişilerin belini büküyor. Hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri önem taşıyor. Hükümet şimdi de dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla 5.000 TL'lik yeni bir sosyal yardım ödemesi açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyacı olan kişilere sosyal yardım sağlayacak. Bakanlıktan sosyal yardım parası için arka arkaya duyuru geliyor. Hükümet, dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine yardım için 5.000 TL'lik yeni bir nakdi yardım ödemesi yapacak. Ödeme PTT aracılığıyla yapılacak. Ödeme, 3 gün içinde başvuru sahiplerine ulaşacak.Yeni 5.000 TL'lik sosyal yardım ödemesini almak için başvuru sahipleri e-Devlet üzerinden başvuru formunu doldurabilir. IBAN numarası verildiği takdirde ödeme banka hesabı üzerinden de yapılabiliyor. Ödeme 3 gün içinde alınabilir.