İhtiyaç sahiplerine 1 yıl boyunca 1300 TL yardım! Her ay yardım almak için bir başvuru gerekiyor: İşte şartlar













Vatandaşlar için düzenlenen sistemde bazı ödemeler devlet tarafından verilirken bazı ödemeler ise farklı kurumlar aracılığıyla veriliyor. PTT aracılığıyla verilecek olan yeni ödeme paketinde dönüşlerin de PTT'ye yapılması isteniyor. Doğum parası adı verilen ödemenin gerçekleşmesi için bebeklerin sağ olarak doğması gerekiyor.Devlet, sağ olarak dünyaya gelmeyen çocuklar için ödeme yapmama kararı almıştı. Bu karara bir yenilik getirildi. Bu yeniliğe göre anneler o sırada ödeme için başvuruda bulunmadıysa ve doğumları 2015 senesinden sonra gerçekleştiyse toplu bir şekilde başvuru mümkün olacak. Bu başvuru sonrasında annelere yaklaşık bin 300 lira ödeme yapılacak. Yapılan açıklamalara göre annelere ilk doğumları için 300 lira, ikinci doğumları için 400 lira ve bundan sonraki doğumlarında 600 lira ödeme yapılacak. İlk doğumunu yapan anneler 1 sene boyunca her ay 300 lira ödeme alacak. Daha sonra ikinci çocuklarını doğuran anneler ise 1 yıl boyunca sabit olarak 400 lira ödeme alacaklar. Bu ödemenin gerçekleşmesi için ebeveynlerin Türk vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve mavi kartlı olmaları gerekiyor. Bu şartların yanında annenin veya babanın sigortalı olarak çalışması, eğer baba sigortalı çalışıyorsa annenin çalışmaması isteniyor. Yeni yıl ile birlikte maaşlara gelen zamların yanında doğum parasında da artış gerçekleşti. Anne, sigortalı bir işte çalışırken hamile olduğunu öğrenir ve doğum izni alırsa 12 bin lira olan ödemenin yükselmesiyle birlikte 16 bin lira alacak. 16 hafta olarak belirlenen doğum izninin 4 haftası doğumdan önce kullanılırken 4 haftası doğumdan sonra kullanılacak.