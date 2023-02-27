İhtiyaç sahiplerine 10.000 TL dağıtılacak! Listede adınız soyadınız var mı hemen kontrol edin







DEPREMZEDE 10 BÍN TL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!

AFAD 10 BİN TL DEPREM YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?







10 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIYOR?

10 BİN TL DEPREM YARDIMI HANGİ BANKAYA YATACAK?

DEPREMZEDELERE YAPILACAK DİĞER YARDIMLAR

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerde, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için hane başına 10 bin TL tutarında destek ödemesi yapılacak. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve ödeme takvimi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyorlar.Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere neden olan iki büyük depremin ardından, AFAD tarafından destek ödemeleri yapılacağı açıklanmıştı. Son gelen bir açıklama ile bu ödemelerin hesaplara yatmaya başladığı belirtildi. AFAD'ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama ile vatandaşlar rahat bir nefes almış oldu ve ödemelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, konutları hasar gören vatandaşlara yönelik 10 bin TL tutarındaki "Hane Başına Destek Ödemeleri" yapılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği ve ödemelerin, hasar tespit verileri dikkate alınarak yapılacağı belirtildi. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlandığı ve ödemelere başlandığı ifade edildi. E-Devlet hesaplarına iban numarası eklemek için başvuru şartı aranmadığı ve ödemelerin, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesaplarına, hesabı olmayan vatandaşların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı belirtildi. Vatandaşların bu süreçte mutlaka E-Devlet hesaplarına iban numaralarını eklemeleri tavsiye edildi ve bu sayede T.C kimlik numaralarına yapılacak ödemelerin güncel iban numaralarına yatırılacağı ifade edildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, 10 bin TL nakdi destek ödemesinin, afetzedeler arasında yıkılan, acilen yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlar için yapıldığını belirtti. Hasarsız konutlar için herhangi bir destek ödemesinin olmadığını ifade etti.Depremzedelere sağlanan 10 bin TL nakdi yardım ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası hesabı bulunmayan vatandaşlar, TC kimlik numaralarına göre ödemelerini alabileceklerdir. "Hane Başına Destek Ödemeleri" olarak adlandırılan bu yardımlar, 15 Şubat tarihinde başladı. Ödemelerin, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile, kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verileri dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Şubat'ta yaptığı son açıklamada, yakınlarını kaybedenler için 100 bin TL nakdi yardım verileceğini belirtti. Ödeme tarihi henüz açıklanmamış olsa da, yakın gelecekte diğer detayların da netleşmesi bekleniyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahiplerine 5 bin TL kira yardımı yapılacağını, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kiracılara yapılan kira yardımının da 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılacağını açıkladı.