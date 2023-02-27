İhtiyaç sahiplerine 10.000 TL dağıtılacak! Listede adınız soyadınız var mı hemen kontrol edin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerde, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için hane başına 10 bin TL tutarında destek ödemesi yapılacak. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve ödeme takvimi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyorlar.
DEPREMZEDE 10 BÍN TL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI E-DEVLET!Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere neden olan iki büyük depremin ardından, AFAD tarafından destek ödemeleri yapılacağı açıklanmıştı. Son gelen bir açıklama ile bu ödemelerin hesaplara yatmaya başladığı belirtildi. AFAD'ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama ile vatandaşlar rahat bir nefes almış oldu ve ödemelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
AFAD 10 BİN TL DEPREM YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, konutları hasar gören vatandaşlara yönelik 10 bin TL tutarındaki "Hane Başına Destek Ödemeleri" yapılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği ve ödemelerin, hasar tespit verileri dikkate alınarak yapılacağı belirtildi. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlandığı ve ödemelere başlandığı ifade edildi. E-Devlet hesaplarına iban numarası eklemek için başvuru şartı aranmadığı ve ödemelerin, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesaplarına, hesabı olmayan vatandaşların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı belirtildi. Vatandaşların bu süreçte mutlaka E-Devlet hesaplarına iban numaralarını eklemeleri tavsiye edildi ve bu sayede T.C kimlik numaralarına yapılacak ödemelerin güncel iban numaralarına yatırılacağı ifade edildi.