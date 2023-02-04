İhtiyaç sahiplerine 3000 TL nakit desteği kesinleşti! Bakanlık bu şartları taşıyanların IBAN numarasına yatıracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından büyük destek. Gelir desteği ödemeleri devam ederken 3000 TL yardım ödemelerine de başladığını bildirdi. Detaylar için yazımıza göz atmayı unutmayın!
Büyük Destek Aile Bakanlığından!
Tüm yoksul, maddi ve muhtaç kişilere yaşam desteği veren Aile Bakanlığı son dakika
duyurusuna göre de ihtiyaç sahiplerine e-devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yeni başvurular yapabilirsiniz.
Aile Bakanlığı tarafından düzenlenen bu yardımı almak isteyenler, başvuru formunu doldurduktan sonra 10 gün içerisinde ödemelerini de elde edecekler.
Kimler Faydalanabilecek?
Aile Bakanlığından sosyal destek almak isteyenler için en önemli olan şey gelir durumudur. Kişi başı hane geliri asgari ücretin birinden daha az olduğunda bakanlığa sunulan başvurular direk kabul edilmektedir. Başvuruyu yalnızca hanedeki bir kişi yapabilir. Başvuru değerlendirmesi 10 gün içinde yapılır.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek almak için; • Kişi başına haneye düşen gelirin asgari ücretin üçte biri olması, • Türk vatandaşı olması, • Mavi Kart sahibi olması, • 18 yaşından küçük olmaması, Gibi şartları geçmesi gerekmektedir. Başvuru Nasıl Yapılır? Destek almak isteyen vatandaşlar E-devlet üzerinden başvurusunu yapabilmektedir. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da başvuruları gerçekleştirmek mümkündür.