İhtiyaç sahiplerine başvurular açıldı: e-Devlet'te bunu yapanlara 5000 TL para yardımı yapılacak







5 BİN TL DESTEK ÖDEMELERİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri genişletiliyor. Peki 5 bin TL yardım ödemesinden kimler faydalanabilir? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da başvuru yapılabilen sosyal destek ödemeleri için başvuru formu doldurulması gerekiyor. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak ihtiyaç sahiplerinin kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu yazdıktan sonra başvuru formunun doldurulması gerekiyor.Başvuru yapacak kişilerin hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartının yerine getirilmesi gerekiyor. Başvuru formu doldurulduktan 3 gün sonrasında başvuru sonucu taraflara bildiriliyor ve düzenli olarak ödeme hesaplara geçmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi olup ödeme almaya hak kazanan kişiler için ödemeler 12 ay düzenli olarak devam ediyor. Başvurusu sonucunda hak kazanan kişiler ödemeleri PTT şubelerinden kimlikleri ile birlikte alabiliyor. Aynı zamanda eğer kişi IBAN numarası bildirirse ödemeler IBAN numaraları üzerinden yatırılabiliyor. İhtiyaç sahibi insanların maddi anlamda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen sosyal destek ödemeleri kişilerin yanlış beyanda bulunmaları tespit edilmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması halinde kesiliyor. Sosyal destek ödemeleri şartlar taşındığı takdirde 12 boyunca devam ediyor.