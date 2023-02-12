İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, nakit yardımı başlatıldı! O şart değişti: Başvurmayan kalmasın!







DEVLETİN ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARI İLE YENİ DESTEK PAKETİ DETAYLARI Devlet, ödeme için tek bir alana yoğunlaşmadan yeni destek paketi için çeşitli açıklamalarda bulundu. Masada 3 farklı dosya bulunduran devlet, en kısa zamanda başvuru açacağını duyurdu. Vatandaşların merakını gidermeyi planlayan yetkililer, ilk destek ödemesinin bakıcı ve kreşlere yönelik olacağını ve asgari ücretin yeniden yorumlanmasıyla ve oranlanmasıyla oluşturulacağını söyledi.





SGK'YA BAŞVURULMASI GEREKİYOR!

Devlet, çeşitli açıklamalarla başvuru açmayı planladığı yeni destek paketi için masada 3 farklı dosya bulunuyor.Ödemelerden yararlanacak çalışan anneler, SGK'ya başvurmak zorunda. Doğum parası için de, 2015 yılından sonra doğum yapan annelerin doğum gerçekleşir gerçekleşmez başvuruda bulunması gerekiyor. Hastalık durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine de kurumca yetkilendirilen doktor ya da sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla ulaşılabiliyor. Buna göre, asgari ücretlilerin alacağı rapor parası, 2023 senesi ayakta tedavi amacıyla 144.5 liradan 223.5 TL’ye, yatarak tedavide 108.42 liradan 167.68 TL’ye yükseldi. Devlet, vatandaşların anında yararlanabileceği desteklerin ücretlerini artırarak, çalışan annelerin ve başka grupların zor durumda olanların desteklenmesini amaçlıyor. Bu nedenle, devletin yeni destek paketi için çeşitli açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor.