İhtiyaç sahiplerine Halkbank müjdeyi verdi! Milyonlarca çalışan bu yardımdan yararlanacak! Halkbank 100 bin TL düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor! Hemen başvuran yararlanacak... İşte detaylar...
Yeni yılın gelmesi ile birlikte yeni yılda bankalar kampanyalarını duyurmaya başladı. Düşük faiz oranı, uygun ödeme imkanı, vade seçenekleri ile birlikte Halk Bankası'nın duyurduğu bu kampanya kamu işçilerini ilgilendirecek. Halk Bankası kamu işçilerine uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile beraber 100 bin TL'ye kadar kredi
imkanı verecek.
HALK BANKASINDAN 100 BİN TL'LİK KREDİ KAMPANYASI
Kamu işçileri, memurlarını ve çalışanlarını ilgilendiren bu haber
sevinçten havalara uçurtacak. Halk bankası kamu çalışanlarına yönelik olarak uygun faiz seçenekleri ile beraber kredi veriyor. Sadece kamu çalışanlarının yararlanabileceği kampanyanın ayrıntıları da belli olmaya başladı. İhtiyaç kredisi olarak geçen kredi de acil nakit paraya ihtiyaç duyanlar yararlanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen müşterilerin banka şubesine gitmeleri ya da mobil bankacılık üzerinden de online sistemler üzerinden kredi başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu krediden yararlanmak isteyenlerin kamuda çalışan olması gerekmektedir. 24 ay vadeli, 100 bin TL kredi alabileceğiniz gibi 50 bin TL kredi çekmek için 36 ay vade imkanı da sağlanmaktadır. 100 bin liranın üstündeki başvurular için ise vade sayısı 12'dir. Kredilerinizi bankanın belirlediği periyotta uygun taksitlerle ödeyebilirsiniz.