İhtiyaç sahiplerine kesenin ağzı açıldı! Başvuru yapanlara 1250 TL maaş bağlanacak: O şartı taşıyor olmak yeterli

Haziran ayıyla beraber sona erecek destek ödemeleri için vatandaşlara toplamda 15 bin TL verileceği bilgisi verildi. Bakanlık yaptığı duyuru üzerine destek ödemesi için belirli şartları karşılayan ailelere her ay düzenli olarak yatırılacağı bilgisi verildi. Aile destek ödemesi nedir? Aile destek ödemelerinden kimler faydalanabilir? İşte detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?Dar gelirli ailelere nakit olarak para desteği sunulurken bakanlık uygulaması Haziran 2022 yılında başlarken 2023 Haziran ayında sonra erecektir. 12 ay devamlılık olan ödemelerde hanede bulunan kişi sayısına göre farklılık gösterir.
AİLE DESTEK ÖDEME TUTARI
Destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler başvurularda bulunmaya başlarken 4 farklı gelir aralığı üzerinden ödemeler yapılır. 850 TL'den başlayıp 1.250 TL'ye kadar çıkan ödemeler için belirleyici durum kişi sayısıdır.