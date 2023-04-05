İhtiyaç sahiplerine kesenin ağzı açıldı! Başvuru yapanlara 1250 TL maaş bağlanacak: O şartı taşıyor olmak yeterli







AİLE DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

AİLE DESTEK ÖDEME TUTARI







BAŞVURU ŞARTLARI

AİLE DESTEK ÖDEME BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haziran ayıyla beraber sona erecek destek ödemeleri için vatandaşlara toplamda 15 bin TL verileceği bilgisi verildi. Bakanlık yaptığı duyuru üzerine destek ödemesi için belirli şartları karşılayan ailelere her ay düzenli olarak yatırılacağı bilgisi verildi. Aile destek ödemesi nedir? Aile destek ödemelerinden kimler faydalanabilir? İşte detaylar...Dar gelirli ailelere nakit olarak para desteği sunulurken bakanlık uygulaması Haziran 2022 yılında başlarken 2023 Haziran ayında sonra erecektir. 12 ay devamlılık olan ödemelerde hanede bulunan kişi sayısına göre farklılık gösterir.Destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler başvurularda bulunmaya başlarken 4 farklı gelir aralığı üzerinden ödemeler yapılır. 850 TL'den başlayıp 1.250 TL'ye kadar çıkan ödemeler için belirleyici durum kişi sayısıdır.-TC vatandaşı olmak -18 yaşından büyük olmak -İkametgah adresinin yurt içi olması -Ailede memur, noter ya da muhtar olarak çalışan birinin olmaması.E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak açılan sayfa üzerinden “Sosyal Yardım Başvuru” alanına tıklayarak “Yeni Başvuru” oluşturma kısmından form doldurularak başvuru tamamlanır.