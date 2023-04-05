Finans
05 Nisan 2023 - 20:00

İhtiyaç sahiplerine kesenin ağzı açıldı! Başvuru yapanlara 1250 TL maaş bağlanacak: O şartı taşıyor olmak yeterli

Dar gelirli ailelere destek eli uzatılmaya devam ederken zor durumda olan ailelere bakanlık yeni ödeme yapacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödeme başvuruları için online platform üzerinden başvurular başladı. Başvuruda bulunan herkese 1.250 TL ödemeler için son gün uyarısı geldi.

Finans
05 Nisan 2023 - 20:00
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İhtiyaç sahiplerine kesenin ağzı açıldı! Başvuru yapanlara 1250 TL maaş bağlanacak: O şartı taşıyor olmak yeterli
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Haziran ayıyla beraber sona erecek destek ödemeleri için vatandaşlara toplamda 15 bin TL verileceği bilgisi verildi. Bakanlık yaptığı duyuru üzerine destek ödemesi için belirli şartları karşılayan ailelere her ay düzenli olarak yatırılacağı bilgisi verildi. Aile destek ödemesi nedir? Aile destek ödemelerinden kimler faydalanabilir? İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

Dar gelirli ailelere nakit olarak para desteği sunulurken bakanlık uygulaması Haziran 2022 yılında başlarken 2023 Haziran ayında sonra erecektir. 12 ay devamlılık olan ödemelerde hanede bulunan kişi sayısına göre farklılık gösterir.

AİLE DESTEK ÖDEME TUTARI



Destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler başvurularda bulunmaya başlarken 4 farklı gelir aralığı üzerinden ödemeler yapılır. 850 TL'den başlayıp 1.250 TL'ye kadar çıkan ödemeler için belirleyici durum kişi sayısıdır.

1250 tl nakit destek

BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-18 yaşından büyük olmak

-İkametgah adresinin yurt içi olması

-Ailede memur, noter ya da muhtar olarak çalışan birinin olmaması.

AİLE DESTEK ÖDEME BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak açılan sayfa üzerinden “Sosyal Yardım Başvuru” alanına tıklayarak “Yeni Başvuru” oluşturma kısmından form doldurularak başvuru tamamlanır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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