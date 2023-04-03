İhtiyaç sahiplerine Meclis'ten onay çıktı! PTT'ye giden 3.295 TL yardım alacak: Yardım seferberliği başladı!













2023 yılında devam eden çocuk destek ödemeleri için başvurular açılmış durumda. Aileler, 1, 2 veya 3 çocuğu olanlar, belirli sosyal ve ekonomik koşulları taşıdıkları takdirde bakanlıktan yardım parası alabilirler. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilir. işte detaylar Dar gelirli ailelere yönelik sosyal ve ekonomik destekler sunarak ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED yardımı olarak da bilinen çocuk yardımı desteğini sunmaya devam ediyor. 2023 yılı için yapılan açıklamaya göre, SED yardımı tutarlarına mart ayında zam yapılarak hesaplara yatırılacak.SED yardımını almak isteyenler, çocukları için başvuru yapabilirler. Başvuru işlemi e-devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Başvuruda bulunmak için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve hane içinde kişi başına düşen gelirin üçte birinden az olmak gerekiyor. Ayrıca, Bakanlık tarafından koruma altına alınan çocuklar ve kuruluş bakımından ayrılan çocuklar da SED yardımı alabilirler. SED yardımı tutarları eğitim kademesine göre değişiyor. 2023 yılı için açıklanan tutarlar şöyle: Okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL İlköğretim çocukları için 3.090,00 TL Ortaöğretim çocukları için 3.295,99 TL Ortaöğretim çağında okumayan çocuklar için 2.059,99 TL Yükseköğretim çağı için 3.708,00 TL Kuruluş bakımı için ayrılan gençler için 1.648,00 TL. SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen önemli bir destektir. Dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahibi çocuklara verilen bu destek, onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.