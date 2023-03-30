Finans
30 Mart 2023 - 08:45

İhtiyaç sahiplerine müjde! Sosyal yardımlar geri döndü: Şartı taşıyan aileler 1400 TL yardım parası alacak

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının uyguladığı sosyal destek yardımları ile milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa ödemeler sağlıyor. Bu yapılan destek ödemelerine bir yenisi eklendi. İşte detaylar…

Finans
30 Mart 2023 - 08:45
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İhtiyaç sahiplerine müjde! Sosyal yardımlar geri döndü: Şartı taşıyan aileler 1400 TL yardım parası alacak
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Milyonlarca ihtiyaç sahibi insan devlet tarafından sosyal koruma kalkanları ile korunmaktadır. Bu yıl 104,2 milyar liranın işsizlere, asker ailelerine, kadınlara ve çocuklara eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak gibi amaçlarla düzenli ödeme yapılacağı açıklandı. Detaylar haberimizde…

yardım



MUHTAÇ VATANDAŞA 1400 TL ÖDEME VAR! HEMEN BU HAFTA ÖDEME YAPILACAK

Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Birçok ödeme PTT aracılığı ile düzenli olarak aylık olarak yapılır.

Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Birçok ödeme düzenli olarak aylık olarak yapılır. PTT'nin her haneye yaptığı yardımın detayları yavaş yavaş ortaya çıktı.

İhtiyaç sahibi ailelere 1400 TL dağıtılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, TC kimlik numaralarına göre bu ödemeleri aldıklarında rahat bir nefes alabilirler.

PTT ŞUBELERİNE GİDEREK BAŞVURUDA BULUNUN

Bu destek etrafında devam eden birçok yeni gelişme var. Birçok vatandaş nasıl başvuru yapacağını bilmiyor. 1400 TL desteği için PTT şubesini de ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayede engelli vatandaşlar daha rahat yaşayabiliyor. Ülkemizde çok sayıda dar gelirli hane bulunmaktadır. Özellikle bu aileler devlet tarafından desteklenmektedir. Gıda yardımı ve doğalgaz yardımı hız kesmeden devam ediyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ÖDEMELERİNE FİNANSAL DESTEKLER

Özellikle dar gelirli vatandaşlar için hane başı elektrik ve doğalgaz ödemeleri de devlet tarafından yapılıyor. Bu ailelerin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için maddi destek sağlanmaktadır.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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