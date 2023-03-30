İhtiyaç sahiplerine müjde! Sosyal yardımlar geri döndü: Şartı taşıyan aileler 1400 TL yardım parası alacak

Milyonlarca ihtiyaç sahibi insan devlet tarafından sosyal koruma kalkanları ile korunmaktadır. Bu yıl 104,2 milyar liranın işsizlere, asker ailelerine, kadınlara ve çocuklara eğitim, sağlık, elektrik ve yakacak gibi amaçlarla düzenli ödeme yapılacağı açıklandı. Detaylar haberimizde…
MUHTAÇ VATANDAŞA 1400 TL ÖDEME VAR! HEMEN BU HAFTA ÖDEME YAPILACAK
Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Birçok ödeme PTT aracılığı ile düzenli olarak aylık olarak yapılır. Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamaya devam ediyor. Birçok ödeme düzenli olarak aylık olarak yapılır. PTT'nin her haneye yaptığı yardımın detayları yavaş yavaş ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi ailelere 1400 TL dağıtılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, TC kimlik numaralarına göre bu ödemeleri aldıklarında rahat bir nefes alabilirler.