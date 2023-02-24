İhtiyaç sahiplerine PTT’den dev yardım... Kimliği ile giden 1250 TL nakit destek alıyor... Destek şartları belli oldu! Başvuran parayı cebine koyacak

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek durmaksızın devam etmektedir. Şimdiki destek PTT'den geldi. TC kimliklerinizle gitmeniz yeterli olacaktır. Belirli bir miktarda ödemeden yararlanabileceksiniz. PTT tarafından ödenecek miktar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
PTT'DEN 1250 TL YARDIM!Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok yardımdan faydalanmak istemektedirler. Alım gücünü düştüğü bu dönemde vatandaşlara müjdeli haber PTT'den geldi. TC kimlik kartıyla PTT'ye giden vatandaşlara 1250 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Duyurunun üzerine PTT şubelerinde sıraların ardı arkası kesilmedi.
Kiralar, faturalar,, ihtiyaçlar ve temel gıdalar derken halk oldukça zorlanmaktadır. Destek yapan kurumları ve yerleri yakından takip etmektedir. PTT'den gelen yeni açıklama ise vatandaşın yüzünü güldürdü. Kiralarda olan fahiş fiyatlar için Devlet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira desteğinde bulunmaktadır. Enflasyon artımı ile alım gücü azalması ile halk kiralardaki fahiş fiyatlar arasında kalmıştır. Depremin gerçekleşmesi ile birlikte kiralarda fiyat artışları gerçekleşmiştir. 3 katına çıkarılan fiyat vatandaşları zorlamıştır. Kira yardımında bulunulacak tutar ise 1250 TL olarak belirlenmiştir. Kira yardımından faydalanmak isteyenler başvuruda bulunmalıdırlar. E-Devlet'e TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapınız. Ev içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari tutarın üçte birinden az olması şartı bulunmaktadır. Şartların sağlanması halinde kira yardımından faydalanılabilecektir.