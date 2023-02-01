PTT nakite ihtiyacı olanlara sevindirici haberi verdi. SMS ile katılım sağlanırken düşük faizli kredi için katılım şartları belirlendi. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara PTT üzerinden Aktifbank kredi müracaatlarının başladığı bilgisi verildi. İşte, PTT kredi kampanyasına ilişkin tüm detaylar...
Finans
01 Şubat 2023 - 11:00
İhtiyaç sahiplerine tek seferlik 15.000 TL ödeme! Başvurular o kanaldan yapılacak
PTT'den başvuru yapan herkese 15 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. SMS ile başvuru yaparak kısa sürede cebiniz parayla dolacak. Nakit paraya ihtiyacı olanlara müjdeli haber verilirken yapılacak ödemeye ilişkin tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
01 Şubat 2023 - 11:00