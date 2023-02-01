Finans
01 Şubat 2023 - 11:00

İhtiyaç sahiplerine tek seferlik 15.000 TL ödeme! Başvurular o kanaldan yapılacak

PTT'den başvuru yapan herkese 15 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. SMS ile başvuru yaparak kısa sürede cebiniz parayla dolacak. Nakit paraya ihtiyacı olanlara müjdeli haber verilirken yapılacak ödemeye ilişkin tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Finans
01 Şubat 2023 - 11:00
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İhtiyaç sahiplerine tek seferlik 15.000 TL ödeme! Başvurular o kanaldan yapılacak
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PTT nakite ihtiyacı olanlara sevindirici haberi verdi. SMS ile katılım sağlanırken düşük faizli kredi için katılım şartları belirlendi. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlara PTT üzerinden Aktifbank kredi müracaatlarının başladığı bilgisi verildi. İşte, PTT kredi kampanyasına ilişkin tüm detaylar...

PTT AKTİFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Ekonomik açıdan zorluk yaşayanlara kredi imkanı sağlanırken PTT'den müjdeli haber geldi. PTT'ye şahsen giderek veya sms ile kısa sürede başvuru yapabileceğiniz imkan sunuldu. PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 3050'ye kısa mesaj gönderebilirsiniz. 10 dakika içerisinde kredinin onaylanıp onaylanmadığına ilişkin bilgilendirme mesajı gelecektir. Mesaj yöntemiyle sorun yaşayanlar ise PTT şubesine giderek sorunu çözebilir.



PTT aktfibank kredi

AKTİFBANK KREDİ LİMİTİ

15 bin TL 36 ay vadeli kredi için aylık ödeme tutarı 919 TL,

20 bin TL 36 ay vadeli kredi için aylık taksit 1.226,21 TL,

30 bin TL 36 ay vadeli olarak kredi çekecekler ise aylık ödeme tutarı olarak 1.839,31 TL ödeme yapılacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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