İhtiyaç sahiplerine yardım kapısı açıldı! e-Devlet'ten başvurana aylık 900 TL yardım!













Başvurular nasıl yapılacak?

Kimler başvuruda bulunabilir?

Maddi zorluk yaşayan vatandaşlara para desteği sağlanacak. Vatandaşlar başvuruda bulunmaları durumunda 900 ile 2 bin 500 lira arasında maddi destek alabilecek. Ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlara yardım etmek amacıyla düzenlenen bu destekten yararlanabilmek için gerekli koşulları sağlamak gerekiyor. Başvuruları onaylanan kişilere, mayıs ayına dek PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.2023 yılının gelmesiyle birlikte zamlar market raflarına da yansıdı. Bu durum vatandaşın alışveriş imkanını kısıtlamaya başladı. Ekonomik sıkıntıların önüne geçmek adına devlet desteği verilmeye başlandı. Havaların soğumasıyla birlikte artan doğal gaz ihtiyacı da vatandaşı zor duruma düşürmekte. Bunun önüne geçmek adına vatandaşlara 900 ile 2 bin 500 lira arasında değişen para desteği verilecek.Mayıs ayına dek devam etmesi planlanan bu destek, vatandaşları biraz olsun rahatlatmak amacıyla düzenlenmektedir. Özellikle kış aylarında verilen bu para yardımı ile vatandaşlar elektrik ve su faturalarının yanında doğal gaz faturalarını da rahatlıkla ödeyebilecek. Vatandaşlar, 900 ile 2 bin 500 liralık yardımla birlikte doğal gaz ve elektrik ödemeleri için verilecek destekten de faydalanabilirler. PTT aracılığıyla verilen bu destek için e-Devlet üzerinden Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını sayfasında yer alan formu doldurmak gerekiyor. Tamamlanan başvuruların onay alması durumunda ödemeler başlayacaktır. Böylece ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlar ödemelerini kolaylıkla yapabilecek.E-Devlet üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar, aylık kişi başına düşen kazancın muhtaçlık sınırına denk olması ve gereken diğer koşulların sağlanması durumunda ödemelerini alabilecekler. Doğal gaz ve elektrik yardımları ise eylül ayından itibaren devam edecektir.