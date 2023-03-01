Finans
01 Mart 2023 - 22:00

İhtiyaç sahiplerine yeni yardım desteği! 36.000 TL nakit yardım almak için bunu yapmak gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında milyonlarca vatandaş sıkıntıya girerken birçok bina hasar alır ve evler oturulmaz hale geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evi hasar gören ihtiyaç sahiplerine 36 bin TL yardım ödemesi yapılmasına karar verildi.

Finans
01 Mart 2023 - 22:00
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İhtiyaç sahiplerine yeni yardım desteği! 36.000 TL nakit yardım almak için bunu yapmak gerekiyor
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7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem sonrasında ülkemizde depremzedelere yardımlar başlarken depremde evini kaybeden ev sahibi ve kiracılara kira desteği için hazırlıklar başladı. Kira desteği tutarı, ev sahibi ve kiracılara farklı miktarda ödemeler için ihtiyaç sahiplerinde yardım eli uzatıldı.

36 BİN TL ÖDEME İMKANI

Deprem sonrasında evi hasar ev sahibi depremzedelere her ay 5 bin TL olmak üzere 60 bin TL yardım ödemesi yapılmasına karar verildi. Depremde evi hasar gören kiracılara her ay 3 bin TL kira desteği verilirken yıl boyunca 36 bin TL olarak ödemesi işleme koyuldu.



depremzedelere kira desteği

AFAD deprem bölgesinde ki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ya da kiracılar için başvuruların başladığı haberi yayınlandı. https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-afetzede-barinma-destegi-basvurusu adresi üzerinden giriş yapılarak kira yardım başvuruları başladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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