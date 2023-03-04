İhtiyaç sahiplerinin beklediği yardım başladı! Başvuru yapan her aileye 1250 TL yardım yapılacak!







SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI BAŞLADI







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal destek ödemeleri için Mart ayı başvuruları açıldı. Peki başvurular nasıl yapılacak? Aile destek ödemesi ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli aileler için düzenlenen ve 4 milyon eve yapılan sosyal destek ödemelerinin Mart ayı başvuruları başladı. Mart ayının ilk haftası başvuru yapmak için ayrıldı. Aile destek ödemeleri 850 TL ve 1250 TL arasında değişerek her ay düzenli olarak ödenecek. Aile destek ödemelerinden yararlanabilmek için hane başında düşen kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.Bu kapsamda 450 TL altı olanlar 1.250 TL, 450 TL ve 911.15 TL arasında olanlar 1.100 TL, 911.15 TL ve 1.372.30 TL arasında olanlar 950 TL, 1372.30 TL ve 1833.45 TL arasında olanlar 850 TL destek ödemesinden faydalanabiliyor. Aile destek ödemesi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasında yer alan ön başvuru formu doldurularak yapılıyor. Başvurunun sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak önem taşıyor. Aynı zamanda başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidip şahsen de yapılabiliyor.