Kredi
03 Nisan 2023 - 10:49

İhtiyaç ve konut kredi faizleri rekora koşuyor! Bankalar limiti 200 bin liraya çekti..

Risk almak istemeyen bankacılık sektörü, Türkiye'nin seçim ortamına girmesiyle birlikte borç vermeyi frenlemek için faiz oranlarını yükseltiyor. Yıllık faiz oranı yüzde 30,35'e, aylık faiz oranı ise yüzde 3,65'e yükseldi. Öte yandan ihtiyaç kredisini yüksek faizden dolayı çekemeyenler kredi kartıyla ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Öte yandan, tüketici finansmanı faiz oranlarındaki artış konut kredilerine de yansımaktadır. Kamu bankaları artık 200.000 TL'nin üzerinde kredi vermiyor.

Kredi
03 Nisan 2023 - 10:49
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İhtiyaç ve konut kredi faizleri rekora koşuyor! Bankalar limiti 200 bin liraya çekti..


Merkez bankasına göre, tüketici kredileri faiz oranları yıl için yüzde 30,35'e çıkarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Bu tüketici finansmanı faiz artışları artık konut kredilerine de yansımaktadır. Kamu bankaları artık 200.000 TL'nin üzerinde kredi vermiyor.

FAİZLER REKORA KOŞUYOR!

Seçim tarihleri ​​açıklandı ve tüketici finansmanında rekor faizler kırılmaya başladı. 17 Mart haftasında faiz oranları yıllık faiz yüzde 30,35 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ticari kredi faiz oranlarının ardından tüketici kredi faiz oranları da yükselmeye başladı. Bazı bankalar aylık faiz oranlarını yüzde 3,65'e yükseltti.



İhtiyaç ve konut kredi faizleri rekora koşuyor! Bankalar limiti 200 bin liraya çekti..

'RİSKE GİRMEK İSTEMİYORLAR'

Uzmanlar, bankacılık sektörünün yaklaşan seçimler için risk almak istemediğini söylüyor. Bu nedenle faiz oranlarını yükselttiler ve kredileri düşürdüler.

Tüketici kredilerinde artan faiz oranları, kredi kartı harcamalarını etkiliyor. Yüksek faizli kredi istemeyenler için ise kredi kartları ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkez bankaları da tüketici kredileri konusunda ihtiyati tedbirler aldı. Aylık en yüksek faiz oranı 1,37 oldu. Bu limitin üzerindeki bankalar menkul kıymet bulundurarak faizlerde sınırı aşıyorlar.

Konut kredisi için de tüketicinin işi oldukça zorlaştı. Kamu bankaları 200.000 TL'nin üzerindeki kredilere izin vermiyor. Özel bankalar için faiz oranı yüzde 3,75'e kadar çıkıyor ancak limit düştükçe düşüyor.

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