Merkez bankasına göre, tüketici kredileri faiz oranları yıl için yüzde 30,35'e çıkarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Bu tüketici finansmanı faiz artışları artık konut kredilerine de yansımaktadır. Kamu bankaları artık 200.000 TL'nin üzerinde kredi vermiyor.
Kredi
03 Nisan 2023 - 10:49
İhtiyaç ve konut kredi faizleri rekora koşuyor! Bankalar limiti 200 bin liraya çekti..
Risk almak istemeyen bankacılık sektörü, Türkiye'nin seçim ortamına girmesiyle birlikte borç vermeyi frenlemek için faiz oranlarını yükseltiyor. Yıllık faiz oranı yüzde 30,35'e, aylık faiz oranı ise yüzde 3,65'e yükseldi. Öte yandan ihtiyaç kredisini yüksek faizden dolayı çekemeyenler kredi kartıyla ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Öte yandan, tüketici finansmanı faiz oranlarındaki artış konut kredilerine de yansımaktadır. Kamu bankaları artık 200.000 TL'nin üzerinde kredi vermiyor.
Kredi
03 Nisan 2023 - 10:49