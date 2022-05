İhtiyaca Uygun Masaüstü Bilgisayarı Seçimi Yapmak: Hangi Model Sizin İçin Uygun?

Masaüstü bilgisayarlar, günlük yaşamın yanı sıra eğitim ya da iş alanında da olmazsa olmaz ihtiyaçlar içinde. Bununla birlikte, ihtiyaca göre bilgisayar çeşitleri farklı özellikler sunabiliyor. Bilgisayar fiyatlarını da etkileyen bu durum için, kullanıcılar satın almadan önce kendi ihtiyaçlarının bir profilini çizmeli. İş için uygun bilgisayarların yanı sıra, ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri için ideal bilgisayarlar, ofis bilgisayarları gibi seçenekler mevcut. Peki size hitap eden bilgisayar hangisi?

Çocuklar İçin Okul Bilgisayarı

Pandemi sürecinde yaşanan uzaktan eğitimle birlikte, eğitim için tercih edilen masaüstü bilgisayarlara olan ilgi arttı. Hem uzaktan eğitim ihtiyacı için, hem de okulla ilgili ödevleri, projeleri sürdürmek için bilgisayarlar çok önemli bir noktada. Okul bilgisayarı olarak, eba bilgisayarı çeşitleri gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor. Çocukların okulla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayan eba bilgisayarlarının bir kamerası ve hoparlörü mevcut. Bu donanımlar, çocukların uzaktan eğitim sürecini en iyi şekilde götürmesini sağlıyor. Eba bilgisayarlarında, Turbox’un modelleri öne çıkıyor.

Oyun Bilgisayarı

Masaüstü bilgisayar modelleri arasında, iyi bir oyun deneyimi için geliştirilmiş seçenekler, oyun meraklılarına hitap ediyor. Standart bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayar, ortalama bir oyunun teknik gereksinimlerini karşılamıyor. Kasası, monitörü ve yüksek işlemci gücü ile öne çıkan oyun bilgisayarı seçenekleri ise ihtiyaç duyulan gücü fazlasıyla sunuyor. Oyun bilgisayarı modellerinde indirimli alternatiflerin öne çıktığı Atom Bilişim’de, Turbox ve Dragos markalarının üst düzey oyun bilgisayarları yer alıyor. Ekran kartı, ram ve HDD-SSD özellikleri yüksek bu bilgisayarlar içinde VR destekli oyun bilgisayarları da bulunuyor.

Tasarım Bilgisayarı

İş süreçlerinde en çok tercih edilen bilgisayarlar içinde, tasarım bilgisayarları da yer alıyor. RAM, işlemci ve ekran kartı bakımından güçlü olan tasarım bilgisayarları, hem iş ortamlarında hem de freelance olarak grafik tasarım çalışmaları yapan profesyonellere hitap ediyor. Grafik ve video düzenleme süreçlerinde, bilgisayar gücünün yüksek olması oldukça önemli. Tasarım bilgisayarı modelleri, ekran kartı seçeneklerinde NVIDIA, AMD ve QUADRO gibi güçlü alternatiflerle, tasarımcıların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.