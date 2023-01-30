İhtiyacı olan dar gelirli vatandaşlara derman olacak para yardımı! Devlet harekete geçti... Başvuran parayı cebine koyacak... Acele edin hemen paranızı alın







ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ





ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR VERİLECEK?







Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kaç hafta önce yaptığı bir açıklamada, yoksul ailelerin çocuklarına ulaşımları konusunda yardım sağlanacağını söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında öğrencilere ulaşım desteği ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yardımlarla ilgili bilgiler verdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 400 bin öğrenci ulaşımla desteklenecek. İlk, orta ve üst düzey öğrencilere verilecek destek için Sosyal Dayanışma ve Destekleme Sandığı ile iletişime geçebilirler.Ulaşım yardımına başvuru prosedürlerinin yanı sıra yardımın miktarına ilişkin sorular da söz konusu. Ulaşım yardımı kapsamında öğrencilere sağlanan tutarın üst sınırı 750 TL olarak belirlendi. Yüzbinlerce öğrenciye ikamet adreslerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurduktan sonra burs verilecek.