Finans
30 Ocak 2023 - 09:30

İhtiyacı olan dar gelirli vatandaşlara derman olacak para yardımı! Devlet harekete geçti... Başvuran parayı cebine koyacak... Acele edin hemen paranızı alın

Öğrencilere sunulan ulaşım yardımının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Finans
30 Ocak 2023 - 09:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İhtiyacı olan dar gelirli vatandaşlara derman olacak para yardımı! Devlet harekete geçti... Başvuran parayı cebine koyacak... Acele edin hemen paranızı alın


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kaç hafta önce yaptığı bir açıklamada, yoksul ailelerin çocuklarına ulaşımları konusunda yardım sağlanacağını söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında öğrencilere ulaşım desteği ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yardımlarla ilgili bilgiler verdi.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Öğrencilere ulaşım yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 400 bin öğrenci ulaşımla desteklenecek. İlk, orta ve üst düzey öğrencilere verilecek destek için Sosyal Dayanışma ve Destekleme Sandığı ile iletişime geçebilirler.

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR VERİLECEK?



Ulaşım yardımına başvuru prosedürlerinin yanı sıra yardımın miktarına ilişkin sorular da söz konusu. Ulaşım yardımı kapsamında öğrencilere sağlanan tutarın üst sınırı 750 TL olarak belirlendi. Yüzbinlerce öğrenciye ikamet adreslerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurduktan sonra burs verilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ