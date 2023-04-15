İhtiyacı olan PTT şubesine gitsin: 35 bin TL ödeme yapılacak!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını merakla araştırırken müjdeli haber PTT'den geldi. PTT 35 bin TL ödeme yapıyor! Peki başvuru nasıl yapılır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT 35 BİN TL DESTEKAcil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara müjdeli haber PTT'den geldi. PTT vatandaşlara 35 bin TL ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak. Kredi kullanan vatandaşlar uygun faiz oranlarından faydalanabilecek ve 12-36 ay arası vade imkanı da sunulacak. PTT 35 bin TL ihtiyaç kredisi başvuruları aynı gün içinde sonuçlanacak ve başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar aynı gün ödemelerini alabilecek.
Başvuru yapmak için kimlik belgesi ile PTT şubelerine gitmek gerekiyor. Aynı zamanda 35 bin TL ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kayıtlı telefon numaralarından 3050 numarasına PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numaralarını yazarak da başvurularını oluşturabilecek. PTT şubeleri aracılığıyla kredi başvurusu yapacak emekli vatandaşlara uygun faiz oranları uygulanacak ve emekli vatandaşlar 100 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilecek. PTT üzerinden kredi başvurusu yapacak vatandaşların kredi başvurusu yapabilmesi için maaşlarını PTT aracılığıyla alması gerekiyor.