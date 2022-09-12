YAŞAM
12 Eylül 2022 - 19:38

İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde ikametlerinde uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit eden 2 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 19:38
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İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı


Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde il genelinde gerçekleştirdikleri oldukça verimli geçiren operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gökova Mahallesi'nde E.D. ve N.Z.D. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde imal ederek satış yaptıkları bilgisi verildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, ikamete baskın düzenledi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan aramada 685 kök kenevir, 9 kilo 350 gram kubar esrar, 3 adet hassas terazi, 10 bin İngiliz sterlini, 1 kilo 650 gram külçe altın, 2 adet cumhuriyet altını, 6 adet yarım altın, 17 adet çeyrek altın, kenevir yetiştirmek için kullanılan 8 parçalı ışıklandırma sistemi elde edildi. Yapılan baskında 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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Haber Editörü
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