Haziran ayında başlayan ve halen devam eden muson yağmurları Pakistan'da hayatı felç etti. Yaşanan sel felaketlerinde 1162 kişi hayatını kaybetti 33 milyondan fazla kişi de selin açtığı nedenlerden solayı zarar gördü. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, kardeş ülke Pakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından izlemeleri ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuru'a talimat vererek onlara Pakistan ziyareti için görevlendirdi.
SİYASET
01 Eylül 2022 - 13:33
İki bakan sele teslim olan Pakistan için görevlendirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşayan Pakistan'a gitmeye hazırlanıyor. İki Bakan ve yanlarındaki heyet, orada yaşananları ve gelişmeleri yakından izleyecek.
SİYASET
01 Eylül 2022 - 13:33
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