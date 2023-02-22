İki banka para iadesini başlattı: IBAN numarasını veren 500 TL para alıyor!







Paralar hangi tarihte sahiplerine geri verilecek?







İade işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Bir sonraki kura ne zaman?

İdeler hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Ödeme seçenekleri

Çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ projesinde 500 lira para iadesi yapılacak. Ziraat Bankası ve Halkbank, 64 şehirde geçerli olmak üzere 5 gün içinde 500 liralık para iadesini gerçekleştirecek. TOKİ projesi için yapılan kura çekilişini internet üzerinden takip etmek mümkün. 5 milyondan çok insanın başvuruda bulunduğu "TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekilişlerinin sonuçları açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar para iadelerinin nasıl yapılacağını merakla bekliyor.Kurayı kazanamayan vatandaşlar, kuranın çekildiği günden başlayarak 5 iş günü geçmeden paralarını alabilirler. Başvurularının iptalini gerçekleştiren vatandaşlar ise kura sonuçlarını beklemeden başvuru bedellerine ulaşabilirler.Vatandaşlar başvuru yaparken verdikleri 500 lirayı IBAN'larına yapılan ödeme ile geri alabilirler. Kurada kazamayan kişiler ise başvuru yaparken gittikleri bankalardan ya da ATM'lerden paralarını geri alabilirler.TOKİ iade işlemlerini, Halkbank aracılığıyla alınan paraları yine Halkbank aracılığı ile gerçekleştiriyor. Resmi internet sitesine giren vatandaşlar, TC kimlik numaraları ile telefon numaralarını yazıp sayfanın aşağısında bulunan kutucuktaki harfleri girip onaylayarak işlemlerini başlatabilirler. Bu adımdan sonra 'devam et' seçeneğini seçerek telefonlarına gönderilen şifreyi de girip devam etmeleri gerekiyor. Ardından hesap bilgilerini de sisteme yazan vatandaşlar devam ederek bilgilerinin doğru olması durumunda işlemlerini başlatabilirler. TOKİ çekilişlerini kazanamayan vatandaşlar ise başvuruda bulundukları banka aracılığıyla şubelerden ya da ATM'lerden iadelerini alabilirler.Geçen sene kasım ayında başlatılan TOKİ çekilişlerinin 2023 Mart ayına dek devam etmesi planlanıyor. 2+1 ile 3+1 daireler, noter tarafından yürütülen çekiliş sonucunda vatandaşlara ulaştırılıyor. 6 Şubat ile 14 Şubat 2023 günleri arasında devam etmesi planlanan kura tarihlerine göre; 5-6 Şubat Kütahya, 6-13 Şubat İzmir, 7-8 Şubat Afyonkarahisar, 11 Şubat Edirne, 12 Şubat ise Kırklareli için belirlenen tarihlerdir.Vatandaşlar kurayı kazanamamaları ya da başvurularını iptal etmeleri durumunda kuradan sonraki ilk 5 gün içinde iadelerini alabilirler. ATM ve IBAN numaraları bu noktada devreye giriyor. İadeleri yürüten iki banka ise Halkbank ve Ziraat Bankası. Bankalara başvuru için gidecek vatandaşlar kimlik bilgileri ile işlemlerini başlatabilirler.800 bin liraya satılan 3+1 konutlar için peşin olarak 80 bin lira, 240 ay vade dahilinde aylık 3040 liralık ödeme yapılacak. TOKİ tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi, uygun imkanlarla ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların ev almalarına yardımcı olacak.Vatandaşlar, canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarını e-Devlet aracılığıyla öğrenebilirler.