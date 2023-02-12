İki banka parası olmayanlar için duyurdu! 44.000 TL ödeme için hemen başvuru yapın

Akbank ve Denizbank'tan müjde geldi! 43000 TL ödenek tesis edildi. Akbank ve Denizbank, kendi web sitelerinden yaptığı bildiride ihtiyaç kredisine gereksinim duyan olan bireylere düşük faizlerle kredi ödemesi verileceğini müjdeledi.
Akbank ve Denizbank, internet sitesinde yapılan açıklamayla birlikte ihtiyaç kredisi için faiz oranı düşürülerek kredi ödemesi sunulacağını bildirdi. son dakika kampanyasında, Akbank ve Denizbank müşterileri olan vatandaşlar 43.000 TL'ye kadar ödeme yapabilecek. Akbank ve Denizbank, tüm vatandaşlar için kredi kampanyalarında 3 aylık erteleme seçeneği sunuyor. Acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için başvuru yapabilirsiniz ve krediden faydalanabilirsiniz. Akbank ve Denizbank müşterisi olanlar, düşük faizli ödemelerini mobil uygulamalar üzerinden yapabilecektir.