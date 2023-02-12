Kredi
12 Şubat 2023 - 13:30

İki banka parası olmayanlar için duyurdu! 44.000 TL ödeme için hemen başvuru yapın

Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Kredi
12 Şubat 2023 - 13:30
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İki banka parası olmayanlar için duyurdu! 44.000 TL ödeme için hemen başvuru yapın
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Akbank ve Denizbank'tan müjde geldi! 43000 TL ödenek tesis edildi.

Akbank ve Denizbank, kendi web sitelerinden yaptığı bildiride ihtiyaç kredisine gereksinim duyan olan bireylere düşük faizlerle kredi ödemesi verileceğini müjdeledi.



Akbank, Garanti Bankası ve QNB Finansbank Açıklama Yapt

Akbank ve Denizbank, internet sitesinde yapılan açıklamayla birlikte ihtiyaç kredisi için faiz oranı düşürülerek kredi ödemesi sunulacağını bildirdi. son dakika kampanyasında, Akbank ve Denizbank müşterileri olan vatandaşlar 43.000 TL'ye kadar ödeme yapabilecek.

Akbank ve Denizbank, tüm vatandaşlar için kredi kampanyalarında 3 aylık erteleme seçeneği sunuyor. Acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için başvuru yapabilirsiniz ve krediden faydalanabilirsiniz. Akbank ve Denizbank müşterisi olanlar, düşük faizli ödemelerini mobil uygulamalar üzerinden yapabilecektir.

AKBANK VE DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi talebiniz varsa, metin kutusuna "kredi" yazıp boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın. 44 25 numaralı telefona mesaj gönderin.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise ev kredi, TC kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini gün, ay ve yıl şeklinde yazdıktan sonra, cebimdeki kredi numarası olan 32 80 numaralı telefona mesaj olarak gönderebilir.

Başvurduğunuz her iki bankadan da onay alan tutarlar, hesabınıza hızlı bir şekilde yatırılır ve aynı gün içinde kullanmaya hazırdır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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