İki banka su gibi para akıtacak! Cep telefonunuzdan hemen yapın: Bir anda tam 40.000 TL'niz olabilir!

ATM kartı kullanan vatandaşlara 40 bin TL ödeme yapılacağı haberi açıklandı.
SON DAKİKA... BANKAMATİK KARTINIZA 40.000 TL ÖDEME!Son zamanlarda ihtiyaç ve emekli kredisi için kampanyalar düzenleniyor ve bu kredilere başvuran tüm vatandaşların 40.000 TL'ye kadar gelirsiz kredi alabildiği açıklandı. 40.000 TL'lik bu krediye hak kazanmak için Akbank ve Finansbank'ın başlattığı kampanyaya cep telefonunuzdan mesaj göndererek katılabilirsiniz. Bu iki bankanın tasarladığı kampanyada öncelik bu bankalarda hesabı olan ve ATM kartı kullanan vatandaşlara veriliyor. Nakit kredi kullanan vatandaşlar için yeni ödemeler yapıldı ve ihtiyaç kredisi, belirli koşullar altında 40 bin TL ödeme sağlayacak.
BANKAMATİK KARTINIZA 40000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU...
ATM kartlarından ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuran vatandaşlarımıza, işlemlerin öncelikle kredi puanına göre yapılacağını bildiririz. 40.000 TL'lik krediden yararlanabilmek için vatandaşların kredi notunun 1400 ve üzerinde olması ve bu iki bankada hesabı olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanan bu bankaların müşterileri, ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme fırsatına sahip olacak. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, cep telefonlarından mesaj göndererek Akbank İhtiyaca dayalı kredi kampanyasına katıldıktan sonra Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredilerini indirebilir ve kullanabilirler. Akbank Direkt uygulaması ile ihtiyaç kredisine başvurabilir, düşük faiz oranları ve kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Onaylanan krediler hesabınıza yatırılır ve dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Finansbank üzerinden 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 50 30 numaralı telefona TC kimlik numarası ile mesaj atarak kredi başvurusunda bulunmuş sayılacaktır. Finansbank 40.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar, uygun faiz oranları ile diledikleri zaman nakit kredi kullanabiliyor.