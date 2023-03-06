SİYASET
06 Mart 2023 - 16:29

İki belediye başkanına İYİ Parti'den yeni teklif! Cumhurbaşkanlığından vazgeçtiler

Siyaset üzerinde sular durulmazken yeni bir son dakika haberi daha geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yetkili cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisinin verildiğini açıkladı. Bunun üzerine altılı masada neler olacağı merakla beklenirken Akşener'in masaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin yanıt geldi.

SİYASET
06 Mart 2023 - 16:29
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İki belediye başkanına İYİ Parti'den yeni teklif! Cumhurbaşkanlığından vazgeçtiler
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Millet İttifakı üzerinden cumhurbaşkanı adayının seçilmesi beklenirken anlaşmazlıklar ise boy gösterdi. Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı önemli toplantıda yeni gelişmeler yaşanırken 5 liderin toplantısı öncesi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezinde Meral Akşener görüşmeler yapıldı.

Millet ittifakı

İMAMOĞLU'NA VE YAVAŞ'A ŞAŞIRTAN TEKLİF



13.cumhurbaşkanının belirlenmesi için harekete geçilirken 2 Mart tarihinde yapılan toplantının ardından sayın genel başkanımız daha önce mutabık kaldığımız konu hakkı tercihler belirtildi. Kürşad Zorlu, milletin sesi olmak için uğraşan ve ilk günden bu zamana kadar çalışmaların başında olan sayın başkanımızın bu doğrultuda hareket ettiğini açıkladı. Sayın büyükşehir belediye başkanımız 2018'de cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda önerilerde verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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