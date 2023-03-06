İki belediye başkanına İYİ Parti'den yeni teklif! Cumhurbaşkanlığından vazgeçtiler







İMAMOĞLU'NA VE YAVAŞ'A ŞAŞIRTAN TEKLİF







Millet İttifakı üzerinden cumhurbaşkanı adayının seçilmesi beklenirken anlaşmazlıklar ise boy gösterdi. Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı önemli toplantıda yeni gelişmeler yaşanırken 5 liderin toplantısı öncesi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezinde Meral Akşener görüşmeler yapıldı.13.cumhurbaşkanının belirlenmesi için harekete geçilirken 2 Mart tarihinde yapılan toplantının ardından sayın genel başkanımız daha önce mutabık kaldığımız konu hakkı tercihler belirtildi. Kürşad Zorlu, milletin sesi olmak için uğraşan ve ilk günden bu zamana kadar çalışmaların başında olan sayın başkanımızın bu doğrultuda hareket ettiğini açıkladı. Sayın büyükşehir belediye başkanımız 2018'de cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda önerilerde verildi.