Finans
12 Şubat 2023 - 15:45

İki devlet bankası para iadesine başladı! ATM'de ona tıklayan 500 TL parasını geri alacak

TOKİ'ye başvurup kurada çıkamayan kişiler Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden para iadesi alabilecek!

Finans
12 Şubat 2023 - 15:45
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İki devlet bankası para iadesine başladı! ATM'de ona tıklayan 500 TL parasını geri alacak
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Vatandaşlar için yeniden müjdeli haber geldi. Son haberlere göre Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden para iadesi yapılması mümkün. Detaylar yazımızda!

500 TL İade Süreci Gündemde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 500 TL iade edilecek. Artan kiralarla birlikte vatandaşlar TOKİ’ye başvurmakta. Devlet ise, bu başvurulara karşılık olarak çekilişlere başladı. Kura üzerinde hak sahibi olmayanlar ise 500 TL para iadesi alabilecek.



ziraat ve halk bank

74 İl Kurası Sonlandı

Murat Kurum sosyal medya üzerinden;

‘’ Projemiz 89 günde 74 ilin kurasını tamamladı. 195 bin 255 evin sahipleri belirlendi. Şimdi ise İzmir’de yarın başlayacak olan 12400 konutun kurası çekilecek’’ açıklamalarında bulundu.

Para İade Süreci Ne Şekilde Olacak?

Ziraat Bankası ve Halkbank’a ödeme yaparak kuraya katılan kişiler, internet adreslerinden para iadesi için başvurabilecekler.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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