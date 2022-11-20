İki efsane Messi ve Ronaldo ilk kez aynı karede! Ortalık resmen yıkıldı..







SOSYAL MEDYA YIKILDI











Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bir markanın reklamı için bir araya geldi. Markanın tanıtım çalışması için objektiflerin karşısına geçen Ronaldo ve Messi, çektirdikleri kareyi eş zamanlı olarak Instagram hesabından paylaştılar. Paylaşım sosyal medyada olay olurken milyonlarca beğeni ve yorumla rekora ulaştı.Futbolseverlerin 2022 Katar Dünya Kupası için neredeyse tek umudu, dünya futbolunun zirvesinde çok uzun süredir yer alan iki ismin Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 'Son Dans' performansı gibi Katar'da sahne alacak olması. İki efsane futbolcunun kupa finalinde karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değil, ancak ikisi finalden önce bir Louis Vuitton reklam kampanyası için bir araya geldi.Messi ve Ronaldo’nun Louis Vuitton marka çantanın üstünde satranç oynadığı anları gösteren görsel iki futbıolcunun eş zamanlı olarak Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaşan paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. Futbol tarihinin en başarılı oyuncuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ortak paylaşımını gören futbolseverler, Messi ve Ronaldo'yu bir arada görünce çok mutlu oldu.