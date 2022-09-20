İki grup arasında yaşanan kavga hastanede ve karakolda bitti

İddiaya göre, E.S. eski kız arkadaşı nedeniyle bir süredir husumeti olan E.Ç.'nin çalıştığı restorana geldi. Restoranda çıkan tartışma büyüyerek Fevzi Paşa Caddesi'ne taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. adlı şahıs ağabeyi E.Ç.'yi çağırarak, yardım istedi. Bunun üzerine arabasıyla caddeye gelen ağabey E.Ç., havaya iki el ateş açtı. E.Ç., bundan sonra av tüfeğinin dipçiği ile S.N. isimli şahsın başına vurdu. Esnaf ve vatandaşların ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları yakaladı. Elinde av tüfeği yer alan E.Ç. ise kaçmaya çalıştı ve elindeki av tüfeğini bir apartmanın bahçesine attı. Polis ekipleri kaçan E.Ç.'yi yakalayarak, av tüfeğini buldu. Olayda yaralanan S.N., Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan E.Ç. ve E.Ç. isimli kardeşler ile F.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerince E.Ç.'ye ait araçta gerçekleştirilen aramalarda ise 1 adet sopa, 2 adet kasap bıçağı ve tabanca elde edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.