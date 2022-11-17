İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!

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17 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

"FED'İN FAİZ ARTIŞI ALTININ TEMPOSUNU DÜŞÜRECEK"





Uzun bir sessizlik döneminin ardından, yatırımcıları mutlu eden gram altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmıştı. ABD Merkez Bankası FED'in Aralık ayında faiz artırımlarını azaltma yönündeki değerlendirmeleri sonrası altın fiyatlarında rüzgarın tersine döndüğü görüldü. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketler ışığında yatırımcılar "Bugün altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte 17 Kasım 2022 canlı altın fiyatları grafiği.. Altın fiyatları, ABD enflasyonunun beklenenden fazla düşmesinin ardından bu hafta yükseldi. Perşembe gününden beri yükselen ons altın yedi ayın en büyük haftalık kazancını kaydederken, gram altın yılın en yüksek seviyesini gördü. Ancak bugün durum tersine döndü. ABD'den gelen "Fed tekrar faiz artırmalı" açıklaması altın fiyatlarında trendin tersine dönmesini tetikledi.Güçlenen dolar ve alternatif getiriler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturarak merkez bankalarını enflasyon ve daralma korkularıyla agresif bir şekilde faiz oranlarını yükseltmeye sevk ediyor. Ancak son verilere göre durum tersine döndü. Dolar değer kaybettikçe altın fiyatları yükseliyor. Dün piyasalarda 1.062 TL'ye kadar yüksdeliş gösteren gram altının bugün kapalıçarşıda 1.055 TL'ye kadar gerilediği görüldü.Gram altın: 1.055 TL Çeyrek altın: 1.742 TL Cumhuriyet altını: 6.948 TL Yarım altın: 3.486 TL ONS altın: 1.766 dolarIlımlı yöndeki enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz artırımını düşürmesi muhtemel olarak görülüyor. Fed'in şahin üyelerinden biri olan Christopher Waller, son haftalara ait verilerin faiz artırımlarının 50 baz puana düşüp düşmeyeceğine karar vermeyi kolaylaştıracağını söyledi.