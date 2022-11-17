Uzun bir sessizlik döneminin ardından, yatırımcıları mutlu eden gram altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmıştı. ABD Merkez Bankası FED'in Aralık ayında faiz artırımlarını azaltma yönündeki değerlendirmeleri sonrası altın fiyatlarında rüzgarın tersine döndüğü görüldü. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketler ışığında yatırımcılar "Bugün altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte 17 Kasım 2022 canlı altın fiyatları grafiği.. Altın fiyatları, ABD enflasyonunun beklenenden fazla düşmesinin ardından bu hafta yükseldi. Perşembe gününden beri yükselen ons altın yedi ayın en büyük haftalık kazancını kaydederken, gram altın yılın en yüksek seviyesini gördü. Ancak bugün durum tersine döndü. ABD'den gelen "Fed tekrar faiz artırmalı" açıklaması altın fiyatlarında trendin tersine dönmesini tetikledi.
EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 13:29
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
ABD Merkez Bankası'nın ılımlı yöndeki enflasyon verileri sonrası Aralık ayında faiz artırımlarını azaltabileceği ihtimali altında ibrenin tersine dönmesine neden oldu. Gram Altın bir yılın zirvesinden geriye doğru toparlandı.
EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 13:29
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