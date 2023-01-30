İki hafta içinde kar yağmazsa felakete hazır olun! Mayıs ayında neler neler olacak! Canlı yayında ağzından kaçırdı







KAR YAĞMAZSA KURAKLIĞA HAZIR OLUN







Vatandaş Ocak ayında bile kar yağmamasının ve havaların olması gerekenden sıcak olmasının sebeplerini araştırmaya başladı. Peki yakın zamanda yine kar gelmezse neler olur? Mayıs ayında ülkeyi neler bekliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ülkemizde öğrenilen bilgilere göre 52 senenin en sıcak Aralık ayı geride kaldı. Yağış olmaması çiftçi üretimini durdururken barajlardaki doluluk azalmaya başladı. Mevsim normallerinin üstünde olan hava sıcaklıklarının 15 gün daha bu şekilde devam etmesi Mayıs ayında yaz mevsimi etkilerinin ortaya çıkmasına sebep olacak.Eğer hava böyle giderse kuraklık büyük bir sorun haline gelecek. Bütün bölgelerde mevsim normallerinden fazla görülen hava sıcaklıkları sebebiyle Akdeniz ve Marmara bölgesinde bulunan bazı ağaçların çiçek açtığı görüldü. Bu sebeple bu mevsimde olmaması gereken birçok böcek türü de görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre 2022 senesi Aralık ayının yağış raporuna göre yağışların Marmara Bölgesi'nde yüzde 61, Ege Bölgesi'nde yüzde 57, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 64, İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 59, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 19, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 74, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 59 azaldığı görüldü.