İki il arası 12 saatten 2 saate düşüyor! Milyonlarca kişiye müjde: 6 gün sonra açılacak













Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılış tarihi 26 Nisan olarak belirlendi ve TCDD Genel Müdürlüğü son hazırlıklarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içinde. Genel Müdür Hasan Pezük, hatta yapılan testlerin ve hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bu yeni hızlı tren hattının devreye girmesiyle, Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saat yerine sadece 2 saat olacak. Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisini ilk kez 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın hizmete girmesiyle deneyimledi. Daha sonra bu hatta, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatları eklenerek, yüksek hızlı tren ağı genişletildi. Son olarak, 2022 yılında Konya-Karaman Hattı da hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın 26 Nisan'da açılacağını duyurdu. TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, hatta yapılan test sürüşleri hakkında bilgi verdi ve son 20 yılda demir yollarına yapılan yatırımın 370 milyar lirayı aştığını, ulaştırma yatırımlarının içinde demir yollarına ayrılan payın yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirtti. Bu, Türkiye'nin demir yollarına verdiği önemi ve yüksek hızlı tren ağına olan bağlılığını gösteriyor.TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, yüksek hızlı tren işletmeciliğinin şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatında önemli değişimlere neden olduğunu belirtti. Pezük, Türkiye'de bugün itibarıyla 13 bin 896 kilometrelik bir demiryolu ağı bulunduğuna dikkat çekti. Bu ağ içinde 2 bin 228 kilometrelik hızlı tren hattında başarılı bir şekilde işletmecilik yaptıklarını belirten Pezük, hızlı trenlerle bugüne kadar 13 il arasında hizmet verdiklerini ve 72,2 milyon vatandaşa ekonomik, hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağladıklarını söyledi. Pezük, TCDD ailesi olarak bu başarıdan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. TCDD Genel Müdürü Pezük, demir yolu yatırımlarının uzun süreçler gerektirdiğini belirterek, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda deneme sürüşlerinin yapıldığını ve bütün inşaat, elektromekanik ve sinyalizasyon testlerinin tamamlandığını söyledi. Pezük, hattın açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini ve 26 Nisan'da Ankara-Sivas arasında yaşayan vatandaşların konforlu ve ekonomik seyahat imkanına kavuşacaklarını belirtti. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Pezük, hattın kara yolları hatlarıyla birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan ve Malatya gibi şehirlerle de bağlantısını sağlayacağını ve dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek önemli bir hat olacağını ifade etti.Pezük, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın birçok teknolojik ilkleri ve mühendislik çözümleri barındırdığını belirterek, proje kapsamında 8 istasyon inşa edildiğini ve demir yolu ile olan mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini söyledi. Projenin en dikkat çeken özelliklerinden bahseden Pezük, "Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı. 66 kilometre uzunluğundaki 49 tünel ve 27,2 kilometre uzunluğundaki 49 viyadük inşa edildi. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre, en uzun demir yolu viyadüğü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale’de yapıldı. Ayrıca, Elmadağ'da Türkiye'nin en yüksek ayağına sahip 88,6 metre yükseklikte bir viyadük inşa ettik." dedi. Pezük ayrıca, projede MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek dünyada en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğünün inşa edildiğini ve hızlı tren hatlarında ilk defa yerli rayların kullanıldığını belirtti. Tünellerde balastsız yol (beton yol) uygulamasının da bir ilk olarak bu projede gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Sivas'ta ise kış şartlarına uygun yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldığı bilgisini paylaştı."Mevcut hatlarımıza büyük bir ilgi var," diye yeniden ifade eden Pezük, artan bir şekilde bütünleşik hızlı tren hatlarına dikkat çekti. Pezük, Ankara-Sivas arasındaki hızlı tren hattının tasarım hızının 250 km/sa olduğunu belirterek, bu hattın 300 km/sa'ya kadar çıkan trenler için uygun olduğunu söyledi. Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresinin, hattın açılmasıyla 12 saatten sadece 2 saate düşeceğini belirten Pezük, Yozgat'a ulaşmak için sadece 1 saatlik bir süre gerekeceğini ifade etti. Pezük, hattın açılmasıyla yılda 410 milyon liranın üzerinde enerji ve zaman tasarrufu sağlanabileceğini ve trafik kazası maliyetlerinin azalacağını söyledi. Ayrıca, proje sayesinde 29 tonun üzerinde karbon emisyonundan tasarruf edileceğine dikkat çeken Pezük, bu projenin oldukça çevre dostu olduğunu belirtti. Pezük ayrıca, Ankara-İzmir, Bursa-Bilecik, Çerkezköy-Kapıkule, Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin-Adana ve Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatları için toplam 3 bin 593 kilometrelik bir güzergahta inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti. TCDD Genel Müdürü, sinyalizasyon, elektromekanik sistemler ve altyapı inşaatında yerlilik ve millilik oranlarını artırmaya yönelik yoğun yerlileştirme çalışmaları yürüttüklerini vurguladı ve Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla demiryolu inşaatı devam eden ve planlayan ülke konumunda olduğunu gururla ifade etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif projesinin, ülke için uzun yıllar hem yük hem de yolcu taşımacılığında önemli bir katma değer sağlayacağını belirten Pezük, TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasında gerçekleştirilen yerli ve milli imkanlarla yapılan çalışmanın büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Milli Elektrikli Hızlı Tren projesinde de önemli bir aşamaya gelindiğini aktaran Pezük, "Saatte 160 kilometre hız yapacak Milli Elektrikli Hızlı Tren'imizin imalat çalışmaları tamamlandı ve şu anda son testleri yapılıyor. Kısa bir süre içinde işletmeye alınacak. Ayrıca, saatte 225 kilometre hıza ulaşacak yerli ve milli elektrikli hızlı trenimizin tasarım çalışmalarını tamamladık ve imalat çalışmaları başladı. Bakanımızın destekleriyle bu projelerin takibini sürdürüyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.