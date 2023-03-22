İki ilde 300 gram Ramazan pidesi 5 TL'ye satılacak! Vatandaşlara güzel haber: Bu noktalarda satış başlıyor

Ramazan günleri içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan pideyi tüketmek isteyenler bu haber size! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pidenin fiyatı hakkında duyuru yaptı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarda, vatandaşların 300 gram pideyi 5 liradan Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla satın alabileceklerine vurgu yaptı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Vatandaşlarımız #Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.”