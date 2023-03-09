SAT-2 şap hastalığı virüsü Türkiye'nin çeşitli illerinde hayvanlarda tespit edilmiştir. Virüs, Tarım Bakanlığı'nın harekete geçmesine neden olarak hayvanların hareketleri ve aynı zamanda satışı yasaklanırken veteriner hekimler ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık iki aydır Türkiye'nin çeşitli illerinde SAT-2 Şap virüsü salgınına karşı önlem alıyor. Bakanlık, hastalığın hayvanlara bulaşmasını önlemek için çeşitli önlemler getiriyor. Alınan tedbirler doğrultusunda ithalat, ihracatın yanı sıra esim dışında her türlü hayvan hareketi yasaklanmıştır. Ülke genelinde olan tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verildi.
GÜNDEM
09 Mart 2023 - 17:56
İki ilde 'Şap virüsü' alarmı! 8 işletme için karantina kararı alındı..
Tarım Bakanlığı'na göre, şap hastalığı ilk kez doğrulandı. Çeşitli eyaletlerde şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verilirken şehirler arası hayvan taşınması yasaklandı. Konuya ilişkin bakanlık kanalından yapılan açıklamada, şap hastalığından etkilenen sekiz şirketin tamamının karantina önlemleri dahil tüm önlemleri aldığını duyuruldu.
GÜNDEM
09 Mart 2023 - 17:56