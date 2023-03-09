İki ilde 'Şap virüsü' alarmı! 8 işletme için karantina kararı alındı..













49 BİN 459 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

SAT-2 şap hastalığı virüsü Türkiye'nin çeşitli illerinde hayvanlarda tespit edilmiştir. Virüs, Tarım Bakanlığı'nın harekete geçmesine neden olarak hayvanların hareketleri ve aynı zamanda satışı yasaklanırken veteriner hekimler ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık iki aydır Türkiye'nin çeşitli illerinde SAT-2 Şap virüsü salgınına karşı önlem alıyor. Bakanlık, hastalığın hayvanlara bulaşmasını önlemek için çeşitli önlemler getiriyor. Alınan tedbirler doğrultusunda ithalat, ihracatın yanı sıra esim dışında her türlü hayvan hareketi yasaklanmıştır. Ülke genelinde olan tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verildi.SAT-2 şap hastalığı virüsü nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla veteriner hekimlerle beraber teknisyen lisansları bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Elazığ Devlet Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Bu tip şap hastalığı nedeniyle ülkemizde hayvan pazarları kapatılmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan satışı ve nakliyesi yasaktır. Aksi takdirde kanun 36a'nın ilgili maddesine göre, bakanlığın hastalığın yayılmasını önlemek için aldığı tedbirlere uymayanlara kolluk kuvvetlerince 46 bin 159 TL dari para cezası verilecek." denildi. Bakanlık tarafından, çiftçilere gönderilen bir mesajda, aşı denemelerinin başladığı ve tespit edilen virüsün SAT-2 olduğu vurgulanarak, özel sektör ve devlet tarafından aşı denemelerine başlandığı ve aşıların üretildiği vurgulandı. Üretimi tamamlandıktan sonra da csahaya teslim edileceği belirtildi.