İki kadın başbakana sorulan soru tepki çekti













O SORU TEPKİ ÇEKTİ

Yeni Zelanda ve Finlandiya liderleri muhabirin yaş ve cinsiyetle ilgili sorusuna yanıt verdi Dünyanın en genç hükümet başkanlarından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Finlandiyalı mevkidaşı Sanna Marin uzun zamandır yaşları ve cinsiyetleriyle ilgili sorularla karşı karşıya kalıyor.Ancak Çarşamba günü Finlandiya başbakanının Yeni Zelanda'ya yaptığı ziyaretin amacını soran bir gazeteciyi yanıtlamakta gecikmediler.Ortak bir basın toplantısı düzenleyen gazeteci, "Pek çok insan ikinizin sadece benzer yaşlarda olduğunuz ve pek çok ortak noktanız olduğu için mi bir araya geldiğinizi merak edecektir," dedi. Bunun üzerine Ardern, Acaba kimse Barack Obama ve John Key'e benzer yaşlarda oldukları için mi bir araya geldiklerini sordunuz mu? diyerek tepkisini dile getirdi. Sözlerine devam eden Ardern, "Elbette siyasette erkeklerin oranı daha yüksek, bu bir gerçek. Ancak İki kadının bir araya gelmesi sadece cinsiyetlerinden kaynaklanmıyor."dedi.